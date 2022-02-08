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Франція та Німеччина допоможуть Україні перед загрозою Росії: Макрон назвав кроки

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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8 лютого, 15:20
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У Києві зустрілися президенти України та Франції
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Франції Емманюель Макрон сказав, що Франція та Німеччина будуть продовжувати виконувати роль посередника, щоб урегулювати конфлікт в Україні.

Про це він заявив на брифінгу після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським, який транслює телеканал "Україна 24" .

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"Україна готова"

"Я обговорював питання виконання Мінських угод з Путіним учора – він теж підтвердив намір виконувати Мінські угоди. І я також почув сьогодні від вас (України – прим. ред.), що ви теж готові до цього виконувати ці угоди", – сказав він.

За словами Макрона, це шлях, що дозволяє йти до сталого світу.

"Нагадаю, що у лютому 2015 року після підписання Мінських угод зупинилося сильне кровопролиття. Можна сказати, що Мінські угоди діють як інструмент захисту суверенітету та територіальної цілісності. Ми повинні просунутися далі, хоча є різні дискусії за форматом – тут потрібно, щоб усі учасники угод дотримувалися своїх обов'язків", – сказав він.

Президент Франції Еммануель Макрон.
Президент Франції Еммануель Макрон. / Фото: Україна 24

Також він зазначив, що в Берліні незабаром відбудеться засідання політрадників, і висловив сподівання, що процес (виконання Мінських угод – ред.) просуватиметься "незалежно від тиску на кордонах України".

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"У контексті викликів безпеки нам потрібно повернутися до деяких систем гарантій. І я ці питання обговорював сьогодні з президентом Зеленським, учора також обговорював з президентом Путіним. Найближчими днями, нам потрібно зробити все від нас залежне, щоб ми за допомогою нових механізмів гарантування безпеки змогли отримати як результат суттєву деескалацію і посилення безпеки", – сказав Макрон.

"Складні завдання"

При цьому Емманюель Макрон заявив, що перед усіма сторонами зараз є дуже складне завдання на найближчі тижні:

"Перше. Потрібно продовжувати методично та рішуче йти до кінця виконання Мінських угод.

Друге. Широкий діалог з усіх питань безпеки в інноваційному ключі, який створив би для нас усіх новий безпечно-оборонний порядок, який, своєю чергою, задовольняв би всіх на континенті".

Загроза з боку Росії

Росія накопичила понад 100-тисячну армію поблизу кордону з Україною. 12 січня було оприлюднено інтерактивну карту, на якій вказано всі дані про накопичення російських військ на кордоні з Україною При цьому експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно в 20-х числах.

У CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.

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Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон приїхав для зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Маріїнський палац. Прийом Макрона був зовсім стандартним – ми писали, як це було.

31 січня Sky News повідомив, що якщо Росія вирішить вторгнутися в Україну та обрати найкоротший шлях до столиці, він проходитиме через Чорнобильську зону відчуження. Своєю чергою міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що Росія планує замінити політичну владу в Україні.

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