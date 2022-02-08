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Макрон: Зеленський відкликав закон щодо Донбасу

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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8 лютого, 12:07
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Відхилення проєкту вимагала саме Росія, хоча українська влада це неодноразово заперечувала
Макрон не назвав точну назву законопроєкту
Макрон не назвав точну назву законопроєкту / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський зняв із розгляду парламенту проєкт закону "Про засади державної політики перехідного періоду". Про це повідомив глава Франції Еммануель Макрон, перебуваючи з візитом у Москві, пише Європейська правда.

Таке рішення було прийнято за домовленістю в рамках "нормандського формату", де цього вимагала Росія.

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"Хочу вітати зусилля президента Зеленського щодо виконання зобов'язань, які він взяв на себе в рамках "нормандського формату", зокрема зобов'язання відкликати закон, який не відповідає Мінським угодам", – сказав Макрон.

У той же час Макрон не уточнив назву законопроекту, але останнім часом було відкликання з Верховної Ради лише одного законопроєкту – "Про основи державної політики перехідного періоду".

Цей закон передбачав правила реінтеграції окупованих територій.

Президент Франції також висловив задоволення ходом "нормандських переговорів" у Парижі, хоча не став деталізувати домовленості.

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Також він дав зрозуміти, що отримав від президента Росії гарантії того, що Путін не визнає незалежності так званих "ЛНР" та "ДНР".

Візит Макрону до Києва

8 лютого президент Франції Еммануель Макрон прилетів до Києва, щоб зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Переговори глав двох країн заплановано на 12:00. За попередньою інформацією, близько 13:40 французький та український лідери мають дати спільний брифінг для преси у Маріїнському палаці.

Закон про Донбас

  • 1 жовтня 2019 року українська влада схвалила текст так званої "формули Штайнмаєра", яка передбачає мирне врегулювання на Донеччині. Про це на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський. Але остаточний варіант "формули Штайнмаєра" буде імплементовано до нового закону про особливий статус Донбасу, робота над яким розпочнеться після зустрічі "Нормандської четвірки"
  • 17 серпня 2021 року Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт №5844 про основи державної політики перехідного періоду, який спрямований на уніфікацію підходів до деокупації тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму, реінтеграції цих територій та їх мешканців, а також подолання наслідків збройної агресії РФ.
  • Закон України № 1680-VII "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", відомий також як закон про особливий статус Донбасу, було ухвалено 16 вересня 2014 року. Закон був створений у рамках Мінських домовленостей і полягає у запровадженні особливого порядку місцевого самоврядування терміном на 3 роки для тих територій Донецької та Луганської областей, які не контролювались Україною на момент ухвалення закону.

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3
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12,6%
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9%
5
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