Макрон назвав єдиний крок, який наближає Україну та Росію до миру

Президент Франції назвав інструмент урегулювання конфлікту на Донбасі

Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Володимир Путін / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Мінські угоди є єдиним шляхом до врегулювання конфлікту на сході України та досягнення миру. Про це він заявив після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на спільному брифінгу.

"Я обговорював ці питання з президентом (Росії. — Ред.) Путіним учора, і він підтвердив свої наміри продовжувати виконання Мінських угод. Також я почув сьогодні від вас, що ви також готові виконувати ці угоди. Мені здається, що сьогодні це єдиний шлях, який дозволить йти до стійкого миру", – сказав Макрон.

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Президент Франції зазначив, що всі сторони мають виконувати свої зобов'язання за згодою. Мінські угоди діють як інструмент захисту суверенітету та територіальної цілісності країни, наголосив Макрон.

Зустріч Макрона та Зеленського

Президент Франції Емманюель Макрон зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці 8 лютого. Напередодні він зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві.

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За підсумками зустрічі Емманюель Макрон сказав, що Франція та Німеччина продовжуватимуть виконувати роль посередника, щоб урегулювати конфлікт в Україні.

Також він зазначив, що в Берліні незабаром відбудеться засідання політрадників, і висловив сподівання, що процес (виконання Мінських угод. – Ред.) просуватиметься "незалежно від тиску на кордонах України".

При цьому Емманюель Макрон заявив, що перед усіма сторонами зараз є дуже складне завдання на найближчі тижні.

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