Посольство США рассматривает возможность переезда на запад Украины

Окончательного решения пока принято не было

Переезд посольства может состояться из-за угрозы нападения РФ на Украину/Коллаж: "Сегодня"

Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве рассматривает возможность переезда на запад Украины на фоне опасений в связи с возможным полномасштабным наступлением России.

Об этом сообщает портал BuzzFeed.

Реклама

Подробности

По информации BuzzFeed, посольство еще не приняло решение, однако "активно обсуждается переезд" на запад Украины. Также уточняется, что в Госдепартаменте Соединенных Штатов Америки в ответ на запрос указали, что "на данный момент сообщить нечего". Сейчас посольство в Киеве работает и продолжает оказывать большинство консульских услуг.

Угроза со стороны РФ

12 января была обнародована интерактивная карта , на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, которые были выявлены западными СМИ в ноябре 2021 года. При этом эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.

, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, которые были выявлены западными СМИ в ноябре 2021 года. При этом эксперты прогнозируют, что может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. CNN сказали, как Россия начнет боевые действия в Украине . По их данным, войска зайдут под чужим флагом.

. По их данным, войска зайдут под чужим флагом. 31 января Sky News сообщил, что если Россия решит вторгнуться в Украину и выбрать кратчайший путь к столице, он будет проходить через Чернобыльскую зону отчуждения .

. Напомним, министры иностранных дел Украины и Германии Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок обсудили российскую угрозу и "красные линии" относительно урегулирования конфликта на Донбассе. По словам Кулебы, ни Германия, ни Украина не стремятся к силовому решению конфликта

Читайте также