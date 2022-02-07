Украина и Германия обсудили красные линии из-за угроз России – Кулеба

Министры иностранных дел Украины и Германии Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок на переговорах обсудили "красные линии" из-за угроз России.

Об этом Кулеба сообщил на брифинге 7 февраля.

"Мы провели разговор в формате тет-а-тет, было очень много разных вопросов... Безусловно, мы начали с ситуации по безопасности и с тех усилий, которые Германия прилагает в нормандском формате и на двухстороннем треке отношений с Россией для сдерживания российской агрессии, для прекращения эскалации", – сказал министр.