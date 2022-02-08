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СЕГОДНЯ Власть События

Россия продолжает переброску войск: тревожные данные от Пентагона

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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8 февраля, 00:05
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В США озвучили новые данные разведки
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство обороны США не владеет разведывательными данными насчет точной даты вероятного полномасштабного вторжения России в Украину. Однако Кремль не прекращает перебрасывать войска к украинской границе.

Об этом на брифинге 7 февраля заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

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"У нас нет окончательных данных, что именно Путин запланировал делать с войсками на границе с Украиной. У нас нет точной даты, когда он захочет развернуть полномасштабное наступление на Украину", – сказал он.

Как отметил Кирби, он не знает, что замышляет Путин.

"Но наша разведка заметила, что на выходных Россия продолжала дополнительно наращивать те войска, которые уже расположены вдоль границ Украины. Прежде всего, они усиливали материально-техническое обеспечение и логистику снабжения на полигонах так, чтобы эти войска могли находиться в полевых условиях в течение длительного промежутка времени", – заявил представитель Пентагона.

По его словам, Россия собирает вблизи Украины боевые группы из разных родов и видов войск, а также налаживает полноценные средства коммуникации и поставки амуниции, боеприпасов и продовольствия.

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В США считают, что россияне не хотят войны

Экс-посол США в Украине Уильям Тейлор считает, что вторжение армии РФ в Украину может привести к дестабилизации внутри России, поскольку ее граждане не поддерживают войну.

"Есть признаки того, что российский народ, граждане России не поддерживают агрессию, не поддерживают вторжение. В России может произойти дестабилизация, вызванная этой непопулярной войной против Украины", – заявил дипломат.

/ Фото: Посольство США в Украине

Угроза полномасштабной войны с Россией

В последнее время все чаще звучат заявления, что Россия может начать вторжение в Украину в любой момент. Такое мнение основывается на том, что Россия стягивает свои войска к границам Украины – там уже собралась более, чем 100-тысячная армия. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.

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В расследовательской группе Conflict Intelligence Team отмечали, что из двух бригад Восточного военного округа РФ на западное направление перебрасываются "Искандеры" (ракетные комплексы; основное назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км). По некоторым данным, российские ракетные комплексы направляются к границам Украины.

Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.

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