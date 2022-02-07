Ультиматум России по НАТО: У Джонсона придумали, как успокоить Путина

Британия считает, что РФ не стоит бояться расширения НАТО

У Джонсона отметили, что НАТО по своей сути – оборонный альянс и не представляет угрозы / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Британии Борис Джонсон будет убеждать Россию в том, что НАТО не предоставляет для них угрозы. Об этом сообщил спикер Джонсона, пишет Reuters

По его словам, НАТО это – оборонный альянс и не представляет угрозы, и что любая европейская страна должна иметь право вступить в него.

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"Россия выразила озабоченность по поводу возможной агрессии НАТО, но мы ясно дали понять, что эти опасения в корне необоснованны, поскольку НАТО по своей сути является оборонительным альянсом", — сказал представитель Джонсона.

Он добавил, что в этом направлении Великобритания продолжит дипломатическую работу.

"Но мы действительно хотим работать с Россией, чтобы обеспечить дипломатические заверения на этом фронте. Речь не идет о том, чтобы идти на уступки, как заявили премьер-министр и другие западные лидеры, все европейские демократии имеют право вступить в НАТО", – сказал он.

Украина стремится в НАТО

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина должна получить ПДЧ в НАТО в 2022 году. Он напомнил, что для получения Плана действий по членству в Альянсе уже проведено достаточно реформ – предоставление его Украине только усилит евроатлантическое пространство.

Также президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе обратился к НАТО из-за угроз России.

Кроме того, пресс-секретарь военного ведомства США Джон Кирби заявил, что Россия не имеет права наложить вето на вопрос о вступлении стран в НАТО. По его словам, этот вопрос могут решить только эти государства и сам

Россия боится расширения НАТО