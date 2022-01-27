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Двойной ультиматум Путину. Кремлю дали время подумать

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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27 января, 08:49
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Столтенберг отметил, что союзники обозначили три главные позиции в ответе РФ по гарантиям безопасности
Йенс Столтенберг (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Йенс Столтенберг (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

НАТО в своем ответе на требования РФ относительно гарантий безопасности в Европе заявили, что ключевые требования Москвы неприемлемы.

Об этом сообщает DPA.

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Так, Альянс, параллельно с США, передал России свой письменный ответ на ультиматум президента Владимира Путина. Требование отозвать данное на саммите в Бухаресте Украине и Грузии обещание о будущем членстве выполнено не будет, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе на срочно созванной пресс-конференции, которая прошла в видеоформате.

По его словам, документ направлен от имени всех тридцати союзников, которые едины по этому вопросу.

"Сегодня мы передали наши письменные предложения России. Мы сделали это параллельно с США", — отметил генсек.

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Столтенберг добавил, что союзники обозначили три главные позиции, по которым они готовы достигать прогресса.

"Первое — отношения НАТО – Россия. Россия оборвала дипломатические связи с НАТО, что сделало наш диалог намного труднее. Мы должны вновь возобновить работу наших офисов в Москве и Брюсселе. Мы также должны в полном объеме использовать уже существующие военные каналы, чтобы продвигать прозрачность и снизить риски. Мы также рассматриваем возможность установить цивильную горячую линию связи для чрезвычайных ситуаций", — обозначил Столтенберг первую позицию.

Второй он назвал европейскую безопасность, включая ситуацию в Украине и вокруг нее.

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"Мы готовы слушать обеспокоенности России и вести настоящий диалог, как придерживаться и укреплять фундаментальные принципы европейской безопасности, под которыми мы все подписались, начиная от заключительного Хельсинского акта. Это включает право каждого государства выбирать свой путь в сфере безопасности", — отметил генсек.

Третьим пунктом Столтенберг назвал снижение рисков, прозрачность и контроль над вооружением.

Россия против НАТО

  • 12 января состоялись переговоры в рамках Совета Россия – НАТО, на которых обсуждались требования Москвы – отказаться от расширения Альянса и ни в коем случае не принимать туда Украину. Также Кремль требовал дать гарантии, что Запад не будет размещать вооружение и военные базы вблизи России. 10 января состоялись такие же переговоры между США и РФ.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО. По его словам, это представляет опасность для Москвы.
  • Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут. При этом хозяин Кремля предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".
  • 26 января посол США в России Джон Салливан передал в МИД РФ письменный ответ Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности. Также он привез аналогичный документ от НАТО.

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