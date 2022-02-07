Ультиматум Росії щодо НАТО: У Джонсона придумали, як заспокоїти Путіна

Велика Британія вважає, що РФ не варто боятися розширення НАТО

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Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон переконуватиме Росію в тому, що НАТО їй не загрожує. Про це повідомив речник Джонсона, пише Reuters.

За його словами, НАТО – це оборонний альянс і не є загрозою, будь-яка європейська країна має право вступити до нього.

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"Росія висловила занепокоєння щодо можливої агресії НАТО, але ми ясно дали зрозуміти, що ці побоювання докорінно необґрунтовані, оскільки НАТО за своєю суттю є оборонним альянсом", – сказав представник Джонсона.

Він додав, що в цьому напрямі Велика Британія продовжить дипломатичну роботу.

"Але ми дійсно хочемо працювати з Росією, щоб забезпечити дипломатичні запевнення на цьому фронті. Не йдеться про те, щоб іти на поступки, як заявили прем'єр-міністр та інші західні лідери. Усі європейські демократії мають право вступити до НАТО", – сказав він.

Україна прагне НАТО

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна має отримати ПДЧ у НАТО в 2022 році. Він нагадав, що для отримання Плану дій щодо підготовки до членства в Альянсі вже проведено достатньо реформ – надання його Україні лише посилить євроатлантичний простір.

Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі звернувся до НАТО через погрози Росії.

Прессекретар військового відомства США Джон Кірбі заявив, що Росія не має права вето на вступ країн у НАТО. За його словами, це питання можуть вирішити лише ці держави та сам Альянс.

Росія боїться розширення НАТО