Зеленський звернувся до НАТО через погрози Росії

Президент Володимир Зеленський закликав НАТО не піддаватися вимогам Росії не пускати Україну до Альянсу. Про це він заявив на спільній із генсеком блоку Йєнсом Столтенбергом пресконференції.
Він нагадав, що євроатлантичний шлях України залишається незмінним і підтримується суспільством.
"Цінуємо, що у брюссельському комюніке підтверджено право України самостійно визначати своє майбутнє та зовнішньополітичний курс без зовнішнього втручання. Я вдячний вам, пане Столтенбергу, за чіткий сигнал членства України в НАТО. Це точно не має бути вибір якоїсь країни у будь-якій частині світу. Сподіваюся, що й надалі країни Альянсу виходитимуть із цієї позиції, не піддаючись на погрози та "червоні лінії", які малюють інші сторони (Кремль. – Ред.)", – сказав Зеленський.
Президент наголосив, що не всі європейські лідери однаково розуміють, що відбувається біля кордонів України.
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"Тому я завжди, коли до нас хтось прилітає з офіційним візитом, запрошую приїхати на Донбас та подивитися, що реально відбувається", – сказав глава держави.
Росія не пускає Україну до НАТО
- 7 грудня президенти США та Росії провели переговори у режимі відеоконференції. Розмова тривала дві години. У Білому домі чітко дали зрозуміти Кремлю, що будуть великі наслідки у разі вторгнення до України. Пізніше Байден пояснив свою позицію Зеленському щодо НАТО.
- 10 грудня МЗС Росії поширило заяву "Про діалог зі США та іншими країнами Заходу щодо вироблення гарантій безпеки", в якій сказано: "У корінних інтересах європейської безпеки необхідно офіційно дезавуювати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 р. про те, що "Україна та Грузія стануть членами НАТО", оскільки це суперечить зобов'язанню лідерів усіх держав-учасниць ОБСЄ – "не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших".
- Загалом президент України Володимир Зеленський здивований вимогами російського лідера Володимира Путіна гарантій нерозширення НАТО на схід, тобто не пускати нашу країну до Альянсу.