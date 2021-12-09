Україна в НАТО: Байден пояснив свою позицію Зеленському

Закінчилися телефонні переговори між президентом США Джозефом Байденом та президентом України Володимиром Зеленським.
Розмова тривала понад 1,5 години.
Про це заявив в ефірі телеканалу 1+1 голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Президент Байден чітко сказав, що питання вступу до НАТО – рішення українського народу. Україна – суверенна держава і тільки їй це вирішувати. Усі рішення залежать виключно від України. Тільки Україна має вирішувати ці питання", – передав слова американського лідера голова ВП.