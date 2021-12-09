Україна в НАТО: Байден пояснив свою позицію Зеленському

У розмові порушувалося питання перспектив вступу України до НАТО

Україна може не вступити до НАТО протягом найближчих 10 років. Фото: колаж "Сьогодні"

Закінчилися телефонні переговори між президентом США Джозефом Байденом та президентом України Володимиром Зеленським.

Розмова тривала понад 1,5 години.

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Про це заявив в ефірі телеканалу 1+1 голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Президент Байден чітко сказав, що питання вступу до НАТО – рішення українського народу. Україна – суверенна держава і тільки їй це вирішувати. Усі рішення залежать виключно від України. Тільки Україна має вирішувати ці питання", – передав слова американського лідера голова ВП.