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США та НАТО готуються до вторгнення Росії в Україну – Держдеп

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
9 грудня, 06:30
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Держсекретар США Блінкен обговорив із генсекретарем НАТО Столтенбергом переговори Байдена з Путіним
Держсекретар Блінкен обговорив із генсекретарем НАТО Столтенбергом відповідь Росії / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Держсекретар Блінкен обговорив із генсекретарем НАТО Столтенбергом відповідь Росії / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Президенту Росії Володимиру Путіну не вдалося "приспати пильність" американського лідера Джо Байдена під час переговорів 7 грудня і західні країни все ж таки підготують відповідь Москві на випадок її вторгнення в Україну.

Про це йдеться у заяві Держдепартаменту США за підсумками телефонної розмови Держсекретаря Ентоні Блінкена з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, що відбулася 8 грудня.

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Що обговорили

Згідно з повідомленням, держсекретар Блінкен 8 грудня обговорив із генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом підсумки переговорів між Байденом та Путіним, а також варіанти відповіді Північноатлантичного альянсу на подальшу агресію Росії проти України.

"Секретар високо оцінив зусилля Генерального секретаря з підвищення обізнаності та єдності в Альянсі, а також його організацію успішної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО 30 листопада – 1 грудня в Ризі, Латвія" , – також сказано у повідомленні.

Ситуація на кордоні

  • 7 грудня відбулися двогодинні переговори російського президента Володимира Путіна та президента США Джозефа Байдена. Основною темою була Україна.
  • Трохи раніше у Пентагоні попередили, що кількість військ РФ на кордоні з Україною збільшилася.
  • Байден за підсумками переговорів із Путіним заявив, що Пентагон не відправить в Україну свої війська у разі нападу на нашу країну російських військових.
  • При цьому в Україні знову звучать припущення, що концентрація російських військ біля наших кордонів – це не підготовка до нападу, а елемент тиску на Захід. Те, що відбувається з боку Росії біля кордонів України, абсолютно не нагадує підготовку до повномасштабного вторгнення в нашу країну, вважає секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.
  • За результатами переговорів Москва розпочала підготовку юридичного документу, який має їй гарантувати, що не буде просування НАТО на схід. Це означає, що насамперед документ стосуватиметься перспектив вступу України до Північноатлантичного альянсу.

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