Украина в НАТО: Байден объяснил свою позицию Зеленскому

В разговоре затрагивался вопрос перспектив вступления Украины в НАТО

Украина может не вступить в НАТО в ближайшие 10 лет. Фото: коллаж "Сегодня"

Закончились телефонные переговоры между президентом США Джозефом Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор длился более 1,5 часов.

Об этом заявил в эфире телеканала 1+1 глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"Президент Байден четко сказал, что вопрос вступления в НАТО – решение украинского народа. Украина – суверенное государство и только ей это решать. Все решения зависят исключительно от Украины. Только Украина должен решать эти вопросы", – передал слова американского лидера глава ОП.