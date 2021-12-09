Украина в НАТО: Байден объяснил свою позицию Зеленскому

Закончились телефонные переговоры между президентом США Джозефом Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор длился более 1,5 часов.
Об этом заявил в эфире телеканала 1+1 глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Президент Байден четко сказал, что вопрос вступления в НАТО – решение украинского народа. Украина – суверенное государство и только ей это решать. Все решения зависят исключительно от Украины. Только Украина должен решать эти вопросы", – передал слова американского лидера глава ОП.