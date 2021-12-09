Коли Україна вступить до НАТО? У США розчарували прогнозом

У Держдепартаменті США сумніваються, що Україна приєднається до НАТО протягом найближчих десяти років.
Про це повідомляє AP, посилаючись на власне джерело.
"Байдену доведеться вирішити питання про бажання України вступити до НАТО. США та НАТО відкидають вимоги Путіна дати гарантії, що Україна ніколи не стане членом західного військового альянсу. Але високопосадовці Держдепартаменту повідомили Україну, що членство в НАТО навряд чи буде схвалено найближчим десятиліттям", – йдеться у повідомленні.
Путін проти України в НАТО
- Президент РФ Володимир Путін заявив, що Москва розпочала підготовку юридичного документа, який має їй гарантувати, що не буде просування НАТО на схід. Це означає, що насамперед документ стосуватиметься перспектив вступу України до Північноатлантичного альянсу.
- Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що НАТО поступово підміняє Україну під себе, з чим веде боротьбу Росія, але виключно на своїй території.
- Також глава Кремля говорив, що його не може не турбувати перспектива можливого прийняття України до НАТО, тому що за цим піде розміщення там військових контингентів, баз та загрозливої для Росії зброї.