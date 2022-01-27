Подвійний ультиматум Путіну Кремлю дали час подумати

НАТО у своїй відповіді на вимоги РФ щодо гарантій безпеки в Європі заявили, що ключові вимоги Москви є неприйнятними.
Про це повідомляє DPA.
Так, Альянс, паралельно зі США, передав Росії свою письмову відповідь на ультиматум президента Володимира Путіна. Вимоги відкликати дану на саміті в Бухаресті Україні та Грузії обіцянку про майбутнє членство не буде виконано, сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі на терміново скликаній пресконференції, що відбулася у відеоформаті.
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За його словами, документ направлений від імені всіх тридцяти союзників, які є єдиними з цього питання.
Сьогодні ми передали наші письмові пропозиції Росії. Ми зробили це паралельно зі США", – зауважив генсек.
Столтенберг додав, що союзники окреслили три головні позиції, за якими вони готові досягати прогресу.
"Перше – відносини НАТО – Росія. Росія обірвала дипломатичні зв'язки з НАТО, що зробило наш діалог набагато важчим. Ми маємо знову відновити роботу наших офісів у Москві та Брюсселі. Ми також маємо у повному обсязі використовувати вже існуючі військові канали, щоб просувати прозорість та знизити ризики. Ми також розглядаємо можливість встановлення цивільної гарячої лінії зв'язку для надзвичайних ситуацій", – позначив Столтенберг першу позицію.
Другою він назвав європейську безпеку, включаючи ситуацію в Україні та навколо неї.
"Ми готові слухати занепокоєння Росії та вести справжній діалог, як дотримуватись та зміцнювати фундаментальні принципи європейської безпеки, під якими ми всі підписалися, починаючи від заключного Гельсінського акту. Це включає право кожної держави вибирати свій шлях у сфері безпеки", – зауважив генсек.
Третім пунктом Столтенберг назвав зниження ризиків, прозорість та контроль над озброєнням.
Росія проти НАТО
- 12 січня відбулися переговори в рамках Ради Росія – НАТО, на яких обговорювалися вимоги Москви – відмовитись від розширення Альянсу і в жодному разі не приймати туди Україну. Також Кремль вимагав дати гарантії, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії. 10 січня відбулися такі самі переговори між США та РФ.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО. За його словами, це становить небезпеку для Москви.
- Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин При цьому господар Кремля попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".
- 26 січня посол США у Росії Джон Салліван передав у МЗС РФ письмову відповідь Вашингтона на російські пропозиції щодо гарантій безпеки. Також він привіз аналогічний документ від НАТО.