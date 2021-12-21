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"Набридли!" Путін пригрозив НАТО через "ракети в Україні"

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
21 грудня, 13:29
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Господар Кремля звинуватив США у напруженості між ними
Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"
Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Президента РФ Володимира Путіна турбують системи протиракетної оборони США, які розміщені у Європі.

Про це він сказав під час засідання колегії Міноборони Росії.

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"Якщо ця інфраструктура рухатиметься далі, якщо ракетні комплекси США та НАТО з'являться в Україні, то їхній підлітний час до Москви скоротиться до 7-10 хвилин, а гіперзвукової зброї – до 5. Для нас це найсерйозніший виклик", – сказав Путін.

Господар Кремля пригрозив НАТО, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег", Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".

"На недружні кроки жорстко реагувати і, хочу наголосити, маємо на це повне право. Вони там під різними приводами з метою забезпечення своєї безпеки діють за тисячі кілометрів від своєї території. І коли їм заважають міжнародне право та статут ООН, оголошують це все застарілим та непотрібним. А коли відповідає щось їхнім інтересам, одразу посилаються на норми міжнародного права та статут ООН. Ці маніпуляції набридли", – наголосив президент РФ.

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Путін проти НАТО

  • 10 грудня МЗС Росії поширило заяву "Про діалог із США та іншими країнами Заходу щодо вироблення гарантій безпеки", в якій сказано: "У докорінних інтересах європейської безпеки необхідно офіційно дезавуювати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 р. про те, що "Україна та Грузія стануть членами НАТО", як суперечливе зобов'язанню лідерів усіх держав – учасниць ОБСЄ "не зміцнювати свою безпеку коштом безпеки інших".
  • 15 грудня Росія передала США пропозиції щодо надання Москві гарантій безпеки.
  • Щодня у Москві висувають нові умови. Тепер там хочуть, щоб договір про гарантії безпеки, що стосується майже десятка незалежних держав, уклали з РФ лише США.
  • Естонія першою заявила, що висунуті умови неприйнятні. Зокрема, Кремль хоче заборонити розміщення озброєнь НАТО на території країн, які до 1997 року не входили до цього об'єднання.
  • Також у Європі відкинули договір про НАТО. Вісім країн уже сказали "ні" Кремлю.

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