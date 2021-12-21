"Набридли!" Путін пригрозив НАТО через "ракети в Україні"

Господар Кремля звинуватив США у напруженості між ними

Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Президента РФ Володимира Путіна турбують системи протиракетної оборони США, які розміщені у Європі.

Про це він сказав під час засідання колегії Міноборони Росії.

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"Якщо ця інфраструктура рухатиметься далі, якщо ракетні комплекси США та НАТО з'являться в Україні, то їхній підлітний час до Москви скоротиться до 7-10 хвилин, а гіперзвукової зброї – до 5. Для нас це найсерйозніший виклик", – сказав Путін.

Господар Кремля пригрозив НАТО, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег", Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".

"На недружні кроки жорстко реагувати і, хочу наголосити, маємо на це повне право. Вони там під різними приводами з метою забезпечення своєї безпеки діють за тисячі кілометрів від своєї території. І коли їм заважають міжнародне право та статут ООН, оголошують це все застарілим та непотрібним. А коли відповідає щось їхнім інтересам, одразу посилаються на норми міжнародного права та статут ООН. Ці маніпуляції набридли", – наголосив президент РФ.

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Путін проти НАТО