Минский формат до сих пор "жив", но есть проблема: заявление Кристины Квин

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Минский формат до сих пор может урегулировать ситуацию на Донбассе.

Об этом рассказала временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

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Оценивая российскую угрозу на границе с Украиной, Квин сказала:

"На наш взгляд, если бы Россия хотела что-нибудь сделать, то сделала бы в любой момент, учитывая огромное количество военных на границе с Украиной. Но нам конечно неизвестны планы президенты Путина. Надо жать и смотреть... Мы не считаем агрессию неотвратимой, во всяком случае, на это надеемся. Но нас беспокоит то, что мы видим".

На вопрос, считает ли она, что Минские соглашения дод сих пор живы, американский дипломат ответила:

"Мне кажется, что они не мертвы. Политические представители недавно встречались в Европе обсудить Минские соглашения. Все стороны присутствовали, все четверо представителей "нормандского формата". Кажется, они заявили, что собираются устроить еще одну встречу. Пожтому я бы не сказала, что Минские соглашения мертвы".

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