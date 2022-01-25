Что будет, если РФ признает "Л/ДНР" – Резников объяснил

Министр обороны Алексей Резников заявил, что возможное признание Госдумой РФ так называемых республик "ДНР" и "ЛНР" будет равно выходу этой страны из Минских договоренностей.
Об этом сообщает УНИАН.
Министр отметил, что с такой инициативой выступили российские коммунисты. Цель такой инициативы, по его мнению, скрывается в желании России заставить Украину нервничать.
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"Мы не будем по этому поводу нервничать", – подчеркнул Резников.
Он добавил, что если Россия все же примет такое решение, то это будет "очевидным шагом по выходу из Минских соглашений, демонстрацией того, что они по сути отказываются от Минских соглашений".
Резников уточнил, что Минские соглашения не являются актом международного юридического характера, но это политико-дипломатические договоренности, которые даже были одобрены Советом безопасности ООН.
"Если россияне вдруг признают эти незаконные группировки, то они по сути продемонстрируют, что отказываются от Минских соглашений. И надо искать какие-то новые модели взаимодействия для выхода из этой ситуации", – сказал он.
Резников добавил, что чувствует, что в РФ не решатся на это.
Что известно?
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