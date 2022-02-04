Мінський формат досі "живий", але є проблема: заява Крістіни Квін

Як зазначила американська дипломака, все залежить від Росії

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Мінський формат досі може врегулювати ситуацію на Донбасі.

Про це розповіла тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканал "Україна 24".

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На запитання, чи вона вважає, що Мінські угоди досі живі, американська дипломатка відповіла:

"Мені здається, що вони не мертві. Політичні представники нещодавно зустрічалися в Європі обговорити Мінські угоди. Усі сторони були присутніми, всі четверо представників "нормандського формату". Здається, вони заявили, що збираються влаштувати ще одну зустріч. Тому я б не сказала, що Мінські угоди мертві".

За її словами, Мінський формат досі має можливість розв'язати конфлікт на Донбасі, однак "заковика" в тому, що документ сторони трактують по-різному.

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"Росія намагається його інтерпретувати у спосіб, неприйнятний для України, і просто підірвати суверенітет України. Тому поки Росія вимагає інтерпретації Мінських домовленостей, які не даватимуть Україні бути суверенною нацією, конфлікт не вирішити. Тому все залежить від Росії, щоб реалізувати Мінські угоди, але залишити Україну незалежною державою", – наголосила американська дипломатка.

У США не вважають, що Путін обов'язково нападе на Україну

Оцінюючи російську загрозу на кордоні з Україною, Квін сказала:

"На наш погляд, якби Росія хотіла щось зробити, то зробила б будь-якої миті, враховуючи величезну кількість військових на кордоні з Україною. Але нам звичайно невідомі плани президенти Путіна. Треба тиснути і дивитися... Ми не вважаємо агресію невідворотною, принаймні, на це сподіваємося. Але нас турбує те, що бачимо " .

Україна ніколи не піде на вимоги Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна ніколи не погодиться з російським трактуванням Мінських угод. На думку Кремля, окуповані райони Донецької та Луганської областей мають бути інтегровані до складу країни на особливих умовах.

"Російська версія майбутнього ОРДЛО – ці території будуть реінтегровані в Україну як окремі утворення з правом вето на ухвалення будь-яких рішень на національному рівні, що стосуються стратегічного розвитку України. Цього не станеться ніколи", – сказав він.

РФ хоче визнати незалежність "ЛДНР"

19 січня депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ДНР" та "ЛНР". Проект відповідної постанови внесли 11 депутатів-комуністів.

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Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук дав пораду Російської Федерації на тлі її планів . За його словами, спроби психологічного тиску на Україну продовжуються. Стефанчук запропонував Росії зосередитись на своїх проблемах.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що можливе визнання Держдумою РФ так званих "ДНР" та "ЛНР" дорівнюватиме виходу Росії з Мінських домовленостей.