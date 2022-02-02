Украина не пойдет на требования России: глава МИД о будущем ОРДЛО

Кулеба напомнил, что РФ должна выполнять условия соглашений

Дмитрий Кулеба. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина никогда не согласится с российской трактовкой Минских соглашений. По мнению Кремля, оккупированные районы Донецкой и Луганской областей должны быть интегрированы в состав страны на особых условиях.

Об этом Кулеба сказал во время брифинга.

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"Российская версия будущего ОРДЛО – эти территории будут реинтегрированы в Украину как отдельные образования, с правом вето на принятие любых решений на национальном уровне, касающихся стратегического развития Украины. Этого не случится никогда", – сказал он.

Министр напомнил о Минских соглашениях. По его словам, они подразумевают, что этим территориям будет предоставлен особый статус как часть реформы децентрализации, которая реализуется в Украине.

Также Кулеба отметил, что Украина готова двигаться в направлении выполнения Минских соглашений, но никогда не согласится с российским имплементацией.

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"Почему мы всегда слышим месседжи о том, что это Украина должна что-то выполнить? Это не мы являемся агрессором, не мы блокируем работу ТКГ (Трехсторонней контактной группы – Ред.). Не мы блокируем проведение саммита "Нормандской четверки". Давайте говорить о том, что должна выполнить Россия", – подытожил глава МИД.

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