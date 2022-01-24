Стефанчук поставил на место Россию из-за попытки признать "Л/ДНР"

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук дал совет Российской Федерации на фоне ее планов обсудить в парламенте признание так называемых республик "ДНР" и "ЛНР" независимыми государствами. По его словам, попытки психологического давления на Украину продолжаются.
Об этом Стефанчук сказал во время согласительного совета Верховной Рады в эфире телеканала "Украина 24".
"Есть рецепт для наших соседей, я предлагаю сосредоточиться на собственных проблемах и не омрачать себя мифом сбора земель. Чтобы иметь международную поддержку и признание, нужно беспокоиться прежде всего об экономическом благополучии собственных граждан. Все остальное приведет к санкциям и прочим неприятностям. Поэтому мой совет, уважаемые наши коллеги, – проводить реформы, действовать в правовом поле, соблюдать международные соглашения, не отступать от собственных слов. А посягать на территориальную цельность соседних государств – это путь в бездну", – сказал он.
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Что известно?
19 января депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли в палату 11 депутатов-коммунистов.
"Вносится проект постановления Госдумы "О заявлении Государственной Думы Федерального собрания РФ "Об обращении Госдумы к "президенту России В.В. Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народной республики", – говорится в обращении к председателю Госдумы Володину.
Российская оккупация Донбасса
- В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". При этом в Кремле регулярно обвиняют Украину в "невыполнении" Минских соглашений.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел НАТО обвинил Россию в невыполнении соглашений по Донбассу.
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Также в ГУР Минобороны Украины рассказали, что российские спецслужбы готовят провокации против военных ВС РФ для того, чтобы обвинить в этом Украину. Отмечается, что распоряжения о приведении бригады в высшие степени боевой готовности не доводились, но была отмечена готовность личного состава "по первой команде" выполнять задания по назначению.