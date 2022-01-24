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Стефанчук поставив на місце Росію через спробу визнати "Л/ДНР"

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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24 січня, 12:37
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Голова ВР наголосив, що міжнародна ізоляція РФ посилилася
Руслан Стефанчук. Фото: колаж "Сьогодні"
Руслан Стефанчук. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук дав пораду Російській Федерації на тлі її планів обговорити у парламенті визнання так званих республік "ДНР" та "ЛНР" незалежними державами. За його словами, спроби психологічного тиску на Україну продовжуються.

Про це Стефанчук сказав під час погоджувальної ради Верховної Ради в ефірі телеканалу "Україна 24 ".

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"Є рецепт для наших сусідів, я пропоную зосередитися на власних проблемах і не затьмарювати себе міфом збору земель. Щоб мати міжнародну підтримку та визнання, потрібно турбуватися насамперед про економічний добробут власних громадян. Все решта призведе до санкцій та інших неприємностей. Тому моя порада, шановні наші колеги, – проводити реформи, діяти в правовому полі, дотримуватись міжнародних угод, не відступати від власних слів. А зазіхати на територіальну цілісність сусідніх держав – це шлях у безодню" , – сказав він.

Що відомо?

19 січня депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". Проєкт відповідної постанови Думи внесли до палати 11 депутатів-комуністів.

"Вноситься проєкт постанови Держдуми "Про заяву Державної Думи Федеральних зборів РФ "Про звернення Держдуми до "президента Росії В.В. Путіна про необхідність визнання Донецької та Луганської народної республіки", – йдеться у зверненні до голови Держдуми Володіна.

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Російська окупація Донбасу

  • Наприкінці зими та на початку весни 2014 року армія РФ окупувала Крим. Трохи пізніше Кремль розпочав гібридну війну на Донбасі. Москва продовжує заперечувати участь, стверджуючи, що на Донеччині "громадянська війна". При цьому у Кремлі регулярно звинувачують Україну в "невиконанні" Мінських угод.
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО звинуватив Росію у невиконанні угод щодо Донбасу.
  • Зараз поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
  • Також у ГУР Міноборони України розповіли, що російські спецслужби готують провокації проти військових ЗС РФ для того, щоб звинуватити у цьому Україну. Наголошується, що розпорядження про приведення бригади у вищі ступені бойової готовності не доводилися, але була відзначена готовність особового складу "за першою командою" виконувати завдання за призначенням.

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