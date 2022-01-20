Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Суд над Порошенком ⚡ Обстріляли офіс Гордона 😷 Новий спалах COVID-19 🔔 Загроза війни з Росією
СЬОГОДНІ Влада Події

Путіна просять забрати "Л/ДНР" – Київ дав жорстку відповідь

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 січня, 18:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Питання про визнання ОРДЛО не вписується в Мінські угоди та не обговорюється
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Визнання т.зв. республік "ДНР" та "ЛНР" суперечить позиції Росії. Про це заявив виконувач обов'язків першого заступника голови Української делегації у Тристоронній контактній групі Андрій Костін, пише Інтерфакс.

Так він прокоментував звернення депутатів Держдуми РФ до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати самопроголошені республіки.

Реклама

"Ідея депутатів КПРФ про визнання так званих "Л/ДНР" не відповідає нинішній позиції Росії щодо підтримки переговорного процесу в Мінському та "нормандському форматах"", – сказав він.

За його словами, зараз він не бачить передумов до того, що таке рішення буде підтримане на рівні парламенту Росії.

Також вважає, що потрібні роз'яснення щодо цього проекту від делегації РФ під час майбутніх консультацій у Тристоронній контактній групі.

Передісторія

19 січня депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані самопроголошені "ДНР" та "ЛНР" . Проект відповідної ухвали Думи внесли до палати 11 депутатів-комуністів.

Реклама

Переговори щодо Донбасу

"Нормандські переговори"

6 січня Еммануель Бонн та Йєнс Плетнер побували з візитом у Москві, де обговорювали українське питання з представником Кремля Дмитром Козаком. А за день до цього Андрій Єрмак їх перехопив та переговорив з ними по телефону .

7 січня президент Франції Еммануель Макрон анонсував зустріч "Нормандської четвірки" . Лідери "четвірки" востаннє проводили зустріч у грудні 2019 року.

15 грудня 2021 року у Брюсселі відбулася зустріч "Нормандської трійки" – лідерів України, Німеччини та Франції. Цікаво, що замість Меркель був присутній новий канцлер ФРН Олаф Шольц.

Реклама

29 грудня мало пройти засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання на Донбасі, проте воно не відбулося. Як зазначив представник української делегації у ТКГ Сергій Гармаш, російська сторона вважала проведення позачергового засідання "недоцільним". Наступне засідання ТКГ відбудеться 26 січня 2022 року.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько "Блінкен не заступався, але наполегливо рекомендував". Чому США допомогли Порошенку уникнути СІЗО Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Порошенко завдає "удар у відповідь": що означає новина про арешт "Прямого" та "5 каналу" Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко "Золотий вік": чим 44-річний Володимир Зеленський відрізняється від своїх ровесників, простих українців Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
20 січня. Джеймс Дьюар. Шотландський учений, який 129 років тому створив прообраз термоса - колбу з двома стінками та вакуумом між ними (для зберігання зріджених газів)...
На зустріч із героєм!
Опитування КМІC, 3-11 грудня 2021
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Докладніше
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.4

Російський рубль (₽)

0.3732

Євро (€)

32.19

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

72 348

захворіло за тиждень в Україні

+92%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти