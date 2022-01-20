Путіна просять забрати "Л/ДНР" – Київ дав жорстку відповідь

Питання про визнання ОРДЛО не вписується в Мінські угоди та не обговорюється

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Визнання т.зв. республік "ДНР" та "ЛНР" суперечить позиції Росії. Про це заявив виконувач обов'язків першого заступника голови Української делегації у Тристоронній контактній групі Андрій Костін, пише Інтерфакс.

Так він прокоментував звернення депутатів Держдуми РФ до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати самопроголошені республіки.

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"Ідея депутатів КПРФ про визнання так званих "Л/ДНР" не відповідає нинішній позиції Росії щодо підтримки переговорного процесу в Мінському та "нормандському форматах"", – сказав він.

За його словами, зараз він не бачить передумов до того, що таке рішення буде підтримане на рівні парламенту Росії.

Також вважає, що потрібні роз'яснення щодо цього проекту від делегації РФ під час майбутніх консультацій у Тристоронній контактній групі.

Передісторія

19 січня депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані самопроголошені "ДНР" та "ЛНР" . Проект відповідної ухвали Думи внесли до палати 11 депутатів-комуністів.

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Переговори щодо Донбасу

17 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок питання про проведення саміту у "нормандському форматі". Серед іншого він зазначив, що Україна зробила більш ніж потрібно для проведення саміту .

12 січня міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що після довгого простою "нормандський формат" знову запрацював , і є можливість домовитися з важливих питань щодо Донбасу.

11 січня президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до нового саміту "Нормандської четвірки" та привітав зусилля Німеччини та Франції щодо практичного виконання домовленостей лідерів, досягнутих під час паризького саміту у грудні 2019 року.

"Нормандські переговори"

6 січня Еммануель Бонн та Йєнс Плетнер побували з візитом у Москві, де обговорювали українське питання з представником Кремля Дмитром Козаком. А за день до цього Андрій Єрмак їх перехопив та переговорив з ними по телефону .

7 січня президент Франції Еммануель Макрон анонсував зустріч "Нормандської четвірки" . Лідери "четвірки" востаннє проводили зустріч у грудні 2019 року.

15 грудня 2021 року у Брюсселі відбулася зустріч "Нормандської трійки" – лідерів України, Німеччини та Франції. Цікаво, що замість Меркель був присутній новий канцлер ФРН Олаф Шольц.

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29 грудня мало пройти засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання на Донбасі, проте воно не відбулося. Як зазначив представник української делегації у ТКГ Сергій Гармаш, російська сторона вважала проведення позачергового засідання "недоцільним". Наступне засідання ТКГ відбудеться 26 січня 2022 року.