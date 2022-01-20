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Путина просят забрать "Л/ДНР" – Киев дал жесткий ответ

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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20 января, 18:51
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Вопрос о признании ОРДЛО не вписывается в Минские соглашения и не обсуждается
ОРДЛО не могут быть признаны
ОРДЛО не могут быть признаны / Фото: Коллаж: Сегодня

Признание т.н. республик "ДНР" и "ЛНР" противоречит позиции России. Об этом заявил исполняющий обязанности первого заместителя главы Украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Андрей Костин, пишет Интерфакс.

Так он прокомментировал обращение депутатов Госдумы РФ к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать самопровозглашенные республики.

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"Идея депутатов КПРФ о признании так называемых "Л/ДНР" не соответствует нынешней позиции России по поддержке переговорного процесса в Минском и "нормандском форматах", – сказал он.

По его словам, в данный момент он не видит предпосылок к тому, что такое решение будет поддержано на уровне парламента России.

Также считает, что нужны разъяснения по данному проекту от делегации РФ в ходе предстоящих консультаций в Трехсторонней контактной группе.

Предыстория

19 января депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли в палату 11 депутатов-коммунистов.

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Переговоры по Донбассу

"Нормандские переговоры"

6 января Эммануэль Бонн и Йенс Плетнер побывали с визитом в Москве, где обсуждали украинский вопрос с представителем Кремля Дмитрием Козаком. А за день до этого Андрей Ермак их перехватил и переговорил с ними по телефону.

7 января президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу "Нормандской четверки". Лидеры "четверки" в последний раз проводили встречу в декабре 2019 года.

15 декабря 2021 года в Брюсселе состоялась встреча "Нормандской тройки" – лидеров Украины, Германии и Франции. Примечательно, что вместо Меркель присутствовал новый канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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29 декабря должно было пройти заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на Донбассе, однако оно не состоялось. Как отметил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, российская сторона посчитала проведение внеочередного заседания "нецелесообразным". Следующее заседание ТКГ состоится 26 января 2022 года.

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