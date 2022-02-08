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Спотворюють Мінські угоди: США тицьнули носом Росію

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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8 лютого, 23:11
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У посольстві США насварили РФ за невиконання домовленостей
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Росія спотворює сенс Мінських угод, заявили у посольстві США в Україні

"Росія просуває викривлену інтерпретацію Мінських угод, зокрема наполягає на "автономії" підконтрольного Росії Донбасу. Ніде в Мінських угодах не згадується слово "автономія", – йдеться на сторінці посольства у Twitter.

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Представництво США наголошує, що Росія не виконує домовленостей, на відміну від України.

"Україна неодноразово намагалася сумлінно реалізувати Мінськ, у тому числі щороку приймаючи закон про особливий статус. Водночас Росія порушує режим припинення вогню, відмовляється вирішувати цю та інші проблеми та вдає, що не сторона конфлікту, який вона розпалила", – написано у твіті посольства США.

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Що говорять про Мінські угоди

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Мінські угоди допоможуть вирішити конфлікт на Донбасі тільки якщо Росія почне виконувати свої зобов'язання.

"Якщо ви подивитеся на прописані умови, то чесно буде сказати, що Україна їх виконала, всі чи не всі, тоді як Росія не виконала жодних своїх зобов'язань", – також сказав Блінкен.

"Якщо Росія серйозно ставиться до виконання Мінських угод, я думаю, що вона знайде сильного партнера в Україні, Франції та Німеччині, які допоможуть їй очолити ці зусилля", – додав держсекретар США.

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Тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін також говорила, що Мінський формат все ще може врегулювати ситуацію на Донбасі. За її словами, проблема полягає в тому, що документ сторони трактують по-різному.

"Росія намагається його інтерпретувати способом, неприйнятним для України, і просто підірвати суверенітет України. Тому поки Росія вимагає інтерпретації Мінських домовленостей, які не даватимуть Україні бути суверенною нацією, конфлікт не вирішити", – сказала вона.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Мінські угоди є єдиним шляхом для врегулювання конфлікту на сході України та досягненню миру.

Загроза нападу Росії

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