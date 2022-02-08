Сьогодні 04:45 на
Фрістайл
Жінки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
Сьогодні 05:00 на
Гірськолижний спорт
Чоловіки, супергігант
Фінал
Сьогодні 08:05 на
Керлінг
Змішані пари
Матч за бронзу
Сьогодні 09:36 на
Сноуборд
Жінки, паралельний гігантский слалом
Фінал
Сьогодні 09:43 на
Сноуборд
Чоловіки, паралельний гігантский слалом
Фінал
Сьогодні 10:30 на
Біатлон
Чоловіки, індивідуальні
перегони, 20 км. Фінал
Сьогодні 12:30 на
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 1500 м
Фінал
Сьогодні 13:47 на
Лижні гонки
Жінки, спринт
Вільний стиль, фінал
Сьогодні 14:00 на
Лижні гонки
Чоловіки, спринт
Вільний стиль, фінал
Сьогодні 14:05 на
Керлінг
Змішані пари
Фінал
Сьогодні 15:35 на
Санний спорт
Жінки
4-а спроба
Завтра 05:45 на
Фрістайл
Чоловіки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
Завтра 07:45 на
Гірськолижний спорт
Жінки, слалом
2-й заїзд
Завтра 09:45 на
Сноуборд
Жінки, сноуборд-крос
Фінал
Завтра 13:00
Лижне двоборство
Індивідуальна першість Гундерсена, 10 км. Звичайний
трамплін. Лижні гонки
Завтра 15:20 на
Шорт-трек
Чоловіки, 1500 м
Фінал А
Завтра 15:35 на
Санний спорт
Двійки
2-а спроба
Влада
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💰 Суд над Кузьміних 🏆 ТОП-рейтинги 🔔 Загроза війни з Росією
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Влада Події

Росія продовжує перекидання військ: тривожні дані від Пентагону

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 лютого, 00:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У США озвучили нові дані розвідки
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство оборони США не має розвідувальних даних щодо точної дати ймовірного повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Проте Кремль не припиняє перекидати війська до українського кордону.

Про це на брифінгу 7 лютого заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

Реклама

"У нас немає остаточних даних, що саме Путін запланував робити з військами на кордоні з Україною. Ми не маємо точної дати, коли він захоче розгорнути повномасштабний наступ на Україну", – сказав він.

Як зазначив Кірбі, він не знає, що замислив Путін.

"Але наша розвідка зауважила, що на вихідних Росія продовжувала додатково нарощувати ті війська, які вже розташовані вздовж кордонів України. Насамперед вони посилювали матеріально-технічне забезпечення та логістику постачання на полігонах так, щоб ці війська могли перебувати в польових умовах протягом тривалого проміжку часу", – заявив представник Пентагону.

За його словами, Росія збирає поблизу України бойові групи з різних родів та видів військ, а також налагоджує повноцінні засоби комунікації та постачання амуніції, боєприпасів та продовольства.

Реклама

У США вважають, що росіяни не хочуть війни

Експосол США в Україні Вільям Тейлор вважає, що вторгнення армії РФ в Україну може призвести до дестабілізації всередині Росії, оскільки її громадяни не підтримують війну.

"Є ознаки того, що російський народ, громадяни Росії не підтримують агресію, не підтримують вторгнення. У Росії може статися дестабілізація, спричинена цією непопулярною війною проти України", – заявив дипломат.

/ Фото: Посольство США в Україні

Загроза повномасштабної війни з Росією

Останнім часом дедалі частіше лунають заяви, що Росія може розпочати вторгнення в Україну будь-якої миті. Така думка ґрунтується на тому, що Росія стягує свої війська до кордонів України – там уже зібралася більш ніж 100-тисячна армія. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ .

Реклама

У розслідувальній групі Conflict Intelligence Team зазначали, що із двох бригад Східного військового округу РФ на західний напрямок перекидаються "Іскандери" (ракетні комплекси; основне призначення – знищення систем ППО та ПРО, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на відстані до 500 км). За деякими даними, російські ракетні комплекси прямують до кордонів України.

Тим часом у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько "Стамбульський формат": навіщо Ердогану посередництво щодо Донбасу та чи погодиться Путін на переговори у Туреччині Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Перший документ за два роки, прямі переговори та рішення покінчити з Мінськом – підсумки "нормандської зустрічі" у Парижі Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко Правила життя Дмитра Співака і плани на 2022 рік: "Мрії збуваються, якщо мрійник сильніший за мрії" Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Опитування КМІC, 3-11 грудня 2021
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
25,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
12,6%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,7%
6
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,3%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,2%
9
Голос Голос
2,3%
10
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2%
Докладніше
Doodle Сьогодні
8 лютого. Сенфорд Флемінг. 143 роки тому (у 1879-му) цього дня на конференції в Канадському інституті Торонто шотландський інженер-залізничник запропонував ввести у всьому світі часові пояси…
Історія дня - за хвилину
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
26,0%
2
Порошенко Порошенко
24,2%
3
Тимошенко Тимошенко
10,3%
4
Разумков Разумков
8,2%
5
Бойко Бойко
7%
6
Мураєв Мураєв
7%
7
Смешко Смешко
5,4%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28

Російський рубль (₽)

0.3711

Євро (€)

32.07

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

242 942

захворіло за тиждень в Україні

+25%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти