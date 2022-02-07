У Росії не хочуть воювати: США говорять про сумні наслідки для Путіна

Повномасштабне вторгнення російської армії в Україну може призвести до дестабілізації ситуації у самій РФ, оскільки її громадяни не підтримують війну.
Таку думку висловив під час онлайн-заходу "Протистояння російської агресії: голоси українських жінок" експосол США в Україні Вільям Тейлор, якого цитує "Укрінформ".
"Є ознаки того, що російський народ, громадяни Росії не підтримують агресію, не підтримують вторгнення. У Росії може статися дестабілізація, спричинена цією непопулярною війною проти України", – наголосив дипломат.
Далі по темі
Тейлор вважає, що більшість росіян мають позитивне уявлення про Україну. Він зазначив, що Захід пропонує президенту Росії Володимиру Путіну дипломатичний шлях.
"Ми всі запропонували йому переговори. Якщо є проблеми, які він хоче вирішити, ми готові їх вирішувати. У нас теж є проблеми, які потрібно вирішувати... І є способи все вирішити, як це роблять цивілізовані країни, – за столом переговорів, не втручаючись у сусідню державу", – сказав експосол США в Україні.
За його словами, Путін намагається залякати президентів України та США Володимира Зеленського й Джо Байдена.
"Але президент Зеленський, президент Байден не злякалися. Вони твердо дотримуються принципів того, що українці самі вирішують свою долю, самі вирішують, з ким їм об'єднуватись, як гарантувати свою безпеку, з ким торгувати та яких лідерів мати", – додав він.
Загроза повномасштабної війни з Росією
Останнім часом дедалі частіше звучать заяви, що Росія може розпочати вторгнення в Україну будь-якої миті. Така думка ґрунтується на тому, що Росія стягує свої війська до кордонів України – там уже зібралася більш ніж 100-тисячна армія. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
У розслідувальній групі Conflict Intelligence Team зазначали, що із двох бригад Східного військового округу РФ на західний напрямок перекидаються "Іскандери" (ракетні комплекси; основне призначення – знищення систем ППО та ПРО, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на відстані до 500 км). За деякими даними, російські ракетні комплекси прямують до кордонів України.
Тим часом у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.