В России не хотят воевать: США говорят о мрачных последствиях для Путина

Запад надеется, что Россия выберет дипломатический, а не военный путь

Путина предупредили о последствиях вторжения / Фото: Коллаж: Сегодня

Полномасштабное вторжение российской армии в Украину может привести к дестабилизации ситуации в самой РФ, поскольку ее граждане не поддерживают войну.

Такое мнение высказал во время онлайн-мероприятия "Противостояние российской агрессии: голоса украинских женщин" экс-посол США в Украине Уильям Тейлор, которого цитирует "Укринформ".

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"Есть признаки того, что российский народ, граждане России не поддерживают агрессию, не поддерживают вторжение. В России может произойти дестабилизация, вызванная этой непопулярной войной против Украины", – подчеркнул дипломат.

/ Фото: Посольство США в Украине

Тейлор считает, что большинство россиян имеют позитивное представление об Украине. Он отметил, что Запад предлагает президенту России Владимиру Путину дипломатический путь.

"Мы все предложили ему переговоры. Если есть проблемы, которые он хочет решить, мы готовы их решать. У нас тоже есть проблемы, которые нужно решать… И есть способы все решить, как это делают цивилизованные страны, – за столом переговоров, не вторгаясь в соседнее государство", – сказал экс-посол США в Украине.

По его словам, Путин пытается запугать президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

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"Но президент Зеленский, президент Байден не испугались. Они твердо придерживаются принципов того, что украинцы сами решают свою судьбу, сами решают, с кем им объединяться, как гарантировать свою безопасность, с кем торговать и каких лидеров иметь", – добавил он.

Угроза полномасштабной войны с Россией

В последнее время все чаще звучат заявления, что Россия может начать вторжение в Украину в любой момент. Такое мнение основывается на том, что Россия стягивает свои войска к границам Украины – там уже собралась более, чем 100-тысячная армия. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.

В расследовательской группе Conflict Intelligence Team отмечали, что из двух бригад Восточного военного округа РФ на западное направление перебрасываются "Искандеры" (ракетные комплексы; основное назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км). По некоторым данным, российские ракетные комплексы направляются к границам Украины.

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Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.