Порошенко не підписував Мінські угоди: що це означає для України

Андрій Іларіонов зробив несподівану заяву щодо документа стосовно Донбасу

/ Фото: Колаж: Сьогодні

П'ятий президент України Петро Порошенко не підписував Мінські угоди у 2015 році, а сам документ у принципі не є частиною міжнародного права та не несе правових наслідків для України у разі його невиконання.

Про це заявив колишній радник президента Росії Володимира Путіна Андрій Іларіонов у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24".

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"Не юридичний документ"

Український дипломат та юрист-міжнародник Олександр Чалий спочатку заявив, що згідно з міжнародним правом Мінські угоди неможливо виконати.

На це ексрадник Путіна заявив, що Мінські угоди не є частиною міжнародного права.

"Угоди самі по собі не відносяться до документів міжнародного права. До таких документів належать договори, конвенції, меморандуми, наприклад, той самий Будапештський меморандум – це частина міжнародного права. Мінські угоди до розділу документів міжнародного права не належать взагалі. Це не юридичний документ Це якась декларація, заява, комюніке, за яким не слідує правової відповідальності", – сказав Іларіонов.

Андрій Ілларіонов. / Фото: Україна 24

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Він пояснив, чому Україна не зобов'язана виконувати його.

"Цей документ не підписаний президентом України Петром Порошенком, чинним на той момент. Документ під назвою "Комплекс заходів" Порошенко не підписував. Порошенко підписав інший документ – заяву президентів, у якій було посилання на цей документ. Але сам цей документ президентом України не підписано. "З точки зору міжнародного права цей документ не має жодної правової цінності. Тому відмова від Мінських угод, невиконання Мінських угод не тягне за собою жодних правових наслідків для України", – наголосив Іларіонов.

Нагадаємо, Петро Порошенко раніше заявляв, що під Мінськими угодами є підпис президента РФ Володимира Путіна, і тепер Росія "може бути притягнена до відповіді у Міжнародному суді за невиконання своїх зобов'язань".

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