Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❌ ДТП з мажором у Харкові 🚫 Жорсткий карантин 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж

Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Влада Події

"Такого ще не було в Грузії". Саакашвілі ізолювали від адвокатів

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
28 жовтня, 11:52
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Політик поскаржився на перешкоду у спілкуванні з правозахисниками
Саакашвілі продовжує голодування і продовжує виділяти оптимізм / Колаж "Сьогодні"
Саакашвілі продовжує голодування і продовжує виділяти оптимізм / Колаж "Сьогодні"

Голодуючий у в'язниці Руставі колишній президент Грузії, голова Виконавчого комітету реформ при президентові України Міхеїл Саакашвілі повідомив, що йому повністю заблокували можливість спілкування з адвокатами.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

"У залі засідань скляну стіну між нами було збудовано до кінця, а значить, ми більше не можемо обмінюватися документами. При цьому погано чути. Такого ще не було у Грузії і тим більше у Європі. Чули, що давно немає суду та прокуратури, тепер і нашого адвоката скасували", – сказав колишній президент Грузії.

Крім того, він ще раз заявив, що категорично відмовляється від будь-яких послуг із дослідження, лікування та реанімації, пов'язаних із голодом.

"Так триватиме доти, доки я не матиму права на безперешкодні відносини з правозахисниками! Я, практично, зараз не в грузинській, а в російській в'язниці, навіть персонал змушений поводитися як росіяни", – йдеться у повідомленні політика.

Реклама

Що відомо про затримання

  • Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
  • Саакашвілі все ж затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
  • Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
  • Після арешту МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
  • Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
  • Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.
  • Політик оголосив про голодування, і саме тому у нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.
  • 20 жовтня стало відомо, що консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі. Наступного дня його вже збиралися перевести до тюремної лікарні, але все зірвалося.

Ми також показували перше відео з Саакашвілі із в'язниці.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

28 жовтня 1991. Між Україною та республікою Узбекистан у Ташкенті підписаний договір про основи міждержавних відносин

Зануритись у той день
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.37

Російський рубль (₽)

0.3762

Євро (€)

30.64

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,85
30,58
28,87
18,55
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновірус за тиждень

150 204

захворіло за тиждень в Україні

+44%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти