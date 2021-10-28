"Такого еще не было в Грузии". Саакашвили изолировали от адвокатов

Политик пожаловался на препятствие в общении с правозащитниками

Саакашвили продолжает голодовку и продолжает источать оптимизм / Коллаж "Сегодня"

Голодающий в тюрьме Рустави бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили сообщил, что ему полностью заблокировали возможность общения с адвокатами.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"В зале заседаний стеклянная стена между нами была построена до конца, а значит, мы больше не можем обмениваться документами. При этом очень плохо слышно. Такого еще не было в Грузии и тем более в Европе. Слышали, что давно нет суда и прокуратуры, теперь и нашего адвоката отменили", – сказал бывший президент Грузии.

Кроме того, он еще раз заявил, что категорически отказывается от любых услуг по исследованию, лечению и реанимации, связанных с голодом.

"Так будет продолжаться до тех пор, пока у меня не будет права на беспрепятственные отношения с правозащитниками! Я, практически, сейчас не в грузинской, а в российской тюрьме, даже персонал вынужден вести себя как русские", – говорится в сообщении политика.

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Что известно о задержании

Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.