"Такого еще не было в Грузии". Саакашвили изолировали от адвокатов

Голодающий в тюрьме Рустави бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили сообщил, что ему полностью заблокировали возможность общения с адвокатами.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"В зале заседаний стеклянная стена между нами была построена до конца, а значит, мы больше не можем обмениваться документами. При этом очень плохо слышно. Такого еще не было в Грузии и тем более в Европе. Слышали, что давно нет суда и прокуратуры, теперь и нашего адвоката отменили", – сказал бывший президент Грузии.
Кроме того, он еще раз заявил, что категорически отказывается от любых услуг по исследованию, лечению и реанимации, связанных с голодом.
"Так будет продолжаться до тех пор, пока у меня не будет права на беспрепятственные отношения с правозащитниками! Я, практически, сейчас не в грузинской, а в российской тюрьме, даже персонал вынужден вести себя как русские", – говорится в сообщении политика.
Что известно о задержании
- Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
- Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
- Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
- После ареста МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
- Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.
- Политик объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.
- 20 октября стало известно, что консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили. На следующий день его уже собирались перевести в тюремную больницу, но все сорвалось.
- 27 октября Саакашвили встретился с омбудсменом Людмилой Денисовой в тюрьме. Позже он отказался от медицинской помощи.
Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.