Ясько в свой день рождения показала "семейные" фото с Саакашвили

Сегодня депутату исполняется 31 год, но ей не до праздника – возлюбленный в СИЗО, а не рядом с ней

Ясько празднует день рождения, но без Саакашвили. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Елизавета Ясько к своему дню рождения опубликовала совместные фото с Михеилом Саакашвили, который удерживается в Грузии. Для нее лучшим подарком было бы присутствие возлюбленного рядом.

Об этом политик написала в Facebook.

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Сегодня депутату исполняется 31 год, но ей не до праздника.

"У меня день рождения. И я бы очень хотела, чтобы обстоятельства были другими. И чтобы мы праздновали мой день рождения вместе. И чтобы было тепло, радостно, интересно и гармонично – как всегда, когда мы вместе. Я верю, что эта ужасная ситуация скоро изменится, и что наши моменты дома вместе снова будут частью нашей жизни. Я бы очень хотела это в день рождения", – написала Ясько.

Ясько впервые показала "семейные" фото с Саакашвили. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine Ясько впервые показала "семейные" фото с Саакашвили. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine Ясько впервые показала "семейные" фото с Саакашвили. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine Ясько впервые показала "семейные" фото с Саакашвили. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine Ясько впервые показала "семейные" фото с Саакашвили. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine Ясько впервые показала "семейные" фото с Саакашвили. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine Ясько впервые показала "семейные" фото с Саакашвили. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine Ясько впервые показала "семейные" фото с Саакашвили. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine Ясько впервые показала "семейные" фото с Саакашвили. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine 1 /9

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"Любовный треугольник" Саакашвили