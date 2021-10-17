Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодовка Саакашвили Решения СНБО Решения СНБО
СЕГОДНЯ Власть События

Ясько в свой день рождения показала "семейные" фото с Саакашвили

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
17 октября, 13:40
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сегодня депутату исполняется 31 год, но ей не до праздника – возлюбленный в СИЗО, а не рядом с ней
Ясько празднует день рождения, но без Саакашвили. Коллаж "Сегодня"
Ясько празднует день рождения, но без Саакашвили. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Елизавета Ясько к своему дню рождения опубликовала совместные фото с Михеилом Саакашвили, который удерживается в Грузии. Для нее лучшим подарком было бы присутствие возлюбленного рядом.

Об этом политик написала в Facebook.

Реклама

Сегодня депутату исполняется 31 год, но ей не до праздника.

"У меня день рождения. И я бы очень хотела, чтобы обстоятельства были другими. И чтобы мы праздновали мой день рождения вместе. И чтобы было тепло, радостно, интересно и гармонично – как всегда, когда мы вместе. Я верю, что эта ужасная ситуация скоро изменится, и что наши моменты дома вместе снова будут частью нашей жизни. Я бы очень хотела это в день рождения", – написала Ясько.

Ясько впервые показала "семейные" фото с Саакашвили. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine
Ясько впервые показала "семейные" фото с Саакашвили. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine
Ясько впервые показала "семейные" фото с Саакашвили. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine
Ясько впервые показала "семейные" фото с Саакашвили. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine
Ясько впервые показала "семейные" фото с Саакашвили. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine
Ясько впервые показала "семейные" фото с Саакашвили. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine
Ясько впервые показала "семейные" фото с Саакашвили. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine
Ясько впервые показала "семейные" фото с Саакашвили. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine
Ясько впервые показала "семейные" фото с Саакашвили. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine
1/9

Реклама

"Любовный треугольник" Саакашвили

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Тест на Покров
Как хорошо вы знаете казацкие фамилии?
Проверь себя
Дневник независимости 🇺🇦

17 октября 1991. Постанвлением Кабмина был создан совместный украинско-немецкий консорциум "Чернобыльгабекинтербуд"

Погрузиться в тот день
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

30.43

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,08
29,85
27,95
18,33
32,18
31,98
30,59
18,59
32,99
31,14
28,68
18,09
35,09
31,60
28,50
18,28
35,38
32,56
30,75
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновирус за неделю

93 913

заболело за неделю в Украине

+9%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять