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Ему нужно в больницу. Ясько заявила об очень плохом состоянии Саакашвили

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
16 октября, 17:41
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Возлюбленная политика также указала на странный момент с врачами, которых грузинская власть отрядила к узнику
Ясько хочет, чтоб Саакашвили лег в больницу. Коллаж "Сегодня"
Ясько хочет, чтоб Саакашвили лег в больницу. Коллаж "Сегодня"

Состояние здоровья украинско-грузинского политика Михеила Саакашвили очень плохое – ему срочно нужна госпитализация.

Об этом рассказал в эфире телеканала Украина 24 его возлюбленная нардеп Елизавета Ясько.

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По ее словам, с начала следующей недели врачи всерьез возьмутся за Саакашвили.

"Физическое состояние, конечно, у него очень плохое, потому что человек голодует третью неделю, отказывается прекратить голодовку … Если состояние его здоровья в ближайшие дни будет критическим – ему нужна будет госпитализация. Я считаю, что она ему уже нужна, состояние его здоровья слабое. Грузинская власть создала коллегию врачей, которые анализируют его анализы и состояние здоровья по состоянию на две недели назад, что немного странно. Но с понедельника, я думаю, они будут его посещать системно и очень важно, чтобы они настаивали на его госпитализации", – сказала Ясько.

Она отметила, что тема возвращения Саакашвили в Украину все еще актуальна.

"Но сейчас многое зависит от грузинской власти, которая сначала заявила, что не собирается этого делать (отпускать политика в Киев). Но МИД Украины активно занимается этим вопросом, консул постоянно посещает Михеила, потому что он гражданин Украины и должен быть в Украине", – сказала нардеп.

Как мы уже писали, Саакашвили согласился на три требования врачей – со следующей недели он начнет лечиться.

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Саакашвили в грузинском заточении

  • Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. Саакашвили все же задержали в Грузии.
  • Ранее ему были вынесены два приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
  • Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения Саакашвили, а премьер-министр Грузии заявил, что политик вернется в Украину только после того, как отсидит срок в тюрьме.
  • Политик объявил о голодовке и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.

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