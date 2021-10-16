Йому потрібно в лікарню. Ясько заявила про дуже поганий стан Саакашвілі

Стан здоров'я українсько-грузинського політика Міхеїла Саакашвілі дуже поганий – йому терміново потрібна госпіталізація.
Про це розповів в ефірі телеканалу Україна 24 його кохана нардеп Єлизавета Ясько.
За її словами, з початку наступного тижня лікарі всерйоз візьмуться за Саакашвілі.
"Фізичний стан, звичайно, у нього дуже поганий, тому що людина голодує третій тиждень, відмовляється припинити голодування ... Якщо стан його здоров'я в найближчі дні буде критичним – йому потрібна буде госпіталізація. Я вважаю, що вона йому вже потрібна, стан його здоров'я слабкий. Грузинська влада створила колегію лікарів, які аналізують його аналізи і стан здоров'я станом на два тижні тому, що трохи дивно. Але з понеділка, я думаю, вони будуть його відвідувати системно і дуже важливо, щоб вони наполягали на його госпіталізації", – сказала Ясько.
Вона зазначила, що тема повернення Саакашвілі в Україну все ще актуальна.
"Але зараз багато що залежить від грузинської влади, яка спочатку заявила, що не збирається цього робити (відпускати політика у Київ). Але МЗС України активно займається цим питанням, консул постійно відвідує Міхеїла, тому що він громадянин України і має бути в Україні", – сказала нардеп.
Як ми вже писали, Саакашвілі погодився на три вимоги лікарів – з наступного тижня він почне лікуватися.
Саакашвілі в грузинському ув'язненні
- Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як залишив її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Саакашвілі все ж затримали в Грузії.
- Раніше йому були винесені два вироки – у справі про вбивство Сандро Гіргвліані і про побиття депутата Валерія Гелашвілі. Загалом він має провести у в'язниці шість років з моменту арешту 1 жовтня. До того ж, Саакашвілі є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії "Імеді" і про розтрату коштів з держбюджету – їх поки що розглядають суди.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення Саакашвілі, а прем'єр-міністр Грузії заявив, що політик повернеться в Україну тільки після того, як відсидить строк у в'язниці.
- Політик оголосив про голодування і саме тому у нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за гратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.