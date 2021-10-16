Йому потрібно в лікарню. Ясько заявила про дуже поганий стан Саакашвілі

Кохана політика також вказала на дивний момент з лікарями, яких грузинська влада відрядила до в'язня

Ясько хоче, щоб Саакашвілі ліг в лікарню. Колаж "Сьогодні"

Стан здоров'я українсько-грузинського політика Міхеїла Саакашвілі дуже поганий – йому терміново потрібна госпіталізація.

Про це розповів в ефірі телеканалу Україна 24 його кохана нардеп Єлизавета Ясько.

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За її словами, з початку наступного тижня лікарі всерйоз візьмуться за Саакашвілі.

"Фізичний стан, звичайно, у нього дуже поганий, тому що людина голодує третій тиждень, відмовляється припинити голодування ... Якщо стан його здоров'я в найближчі дні буде критичним – йому потрібна буде госпіталізація. Я вважаю, що вона йому вже потрібна, стан його здоров'я слабкий. Грузинська влада створила колегію лікарів, які аналізують його аналізи і стан здоров'я станом на два тижні тому, що трохи дивно. Але з понеділка, я думаю, вони будуть його відвідувати системно і дуже важливо, щоб вони наполягали на його госпіталізації", – сказала Ясько.

Вона зазначила, що тема повернення Саакашвілі в Україну все ще актуальна.

"Але зараз багато що залежить від грузинської влади, яка спочатку заявила, що не збирається цього робити (відпускати політика у Київ). Але МЗС України активно займається цим питанням, консул постійно відвідує Міхеїла, тому що він громадянин України і має бути в Україні", – сказала нардеп.

Як ми вже писали, Саакашвілі погодився на три вимоги лікарів – з наступного тижня він почне лікуватися.

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Саакашвілі в грузинському ув'язненні