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"Саакашвили трудно передвигаться": новые вести из тюрьмы

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
15 октября, 15:39
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Политик заявил, что не собирается прекращать голодовку – нужно спасать страну
Сторонники бывшего президента Грузии очень переживают за его здоровье / Коллаж "Сегодня"
Сторонники бывшего президента Грузии очень переживают за его здоровье / Коллаж "Сегодня"

Днем третьего президента Грузии и главу Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили посетили в тюрьме Рустави его соратники, после чего стало известно, что политик находится в плохом состоянии.

Об этом сообщает местное агентство "Грузия онлайн".

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Визит

"Он худой, бледный и медлительный, ему трудно передвигаться", – об этом заявила журналистам член "Национального движения" Анна Цитлидзе после посещения Саакашвили в 12-м пенетенциарном учреждении в Рустави.

При этом Саакашвили заявил, что не собирается прекращать голодовку.

"Он не дал мне много говорить о состоянии здоровья и сказал мне, что это не является важным, когда нужно спасать страну, и сейчас главное – довести до конца эту начатую победу. Он мало говорит о своем здоровье. Я спросила по поводу прекращения голодовки, это вопрос о котором вообще не хочет говорить, он принял твердое решение об этом, и теперь главное – спасти страну. Он ждет, что его личному врачу дадут право как-то войти к нему", – сказала Цитлидзе.

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Вторая неделя голодовки

  • На 10-й день голодовки у бывшего президента Грузии начались проблемы со здоровьем. Об этом заявил адвокат политика.
  • Ранее член политсовета Единого национального движения, секретарь по вопросам обороны и безопасности, бывший вице-спикер парламента Грузии (2012 год) Георги Барамидзе рассказал сайту "Сегодня", что Саакашвили продолжает голодовку на одной воде и похудел уже на 12 килограммов.
  • Николоз Кипшидзе, лечащий врач Михеила Саакашвили, навестивший экс-президента Грузии в тюрьме 10 октября, в ужасе от состояния здоровья своего пациента. Он сообщил, что Саакашвили ничего не есть и пьет только воду. При этом Кипшидзе заявил, что Саакашвили противопоказано голодание, поскольку он имеет редкую наследственную болезнь под названием талассемия.
  • 12 октября Саакашвили отказался есть даже мед, таким образом продолжив жесткую голодовку. Ранее о том, что он скупил в местном тюремном магазине почти все запасы меда, сообщил журналистам начальник Специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили.
  • Утром 15 октября была информация, что политик похудел почти на 15 килограммов, у него начались проблемы с моторикой и дикцией.
  • Второй президент Украины Леонид Кучма призвал Саакашвили прекратить голодовку.

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