"Саакашвили трудно передвигаться": новые вести из тюрьмы

Днем третьего президента Грузии и главу Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили посетили в тюрьме Рустави его соратники, после чего стало известно, что политик находится в плохом состоянии.
Об этом сообщает местное агентство "Грузия онлайн".
Визит
"Он худой, бледный и медлительный, ему трудно передвигаться", – об этом заявила журналистам член "Национального движения" Анна Цитлидзе после посещения Саакашвили в 12-м пенетенциарном учреждении в Рустави.
Далее по теме
При этом Саакашвили заявил, что не собирается прекращать голодовку.
"Он не дал мне много говорить о состоянии здоровья и сказал мне, что это не является важным, когда нужно спасать страну, и сейчас главное – довести до конца эту начатую победу. Он мало говорит о своем здоровье. Я спросила по поводу прекращения голодовки, это вопрос о котором вообще не хочет говорить, он принял твердое решение об этом, и теперь главное – спасти страну. Он ждет, что его личному врачу дадут право как-то войти к нему", – сказала Цитлидзе.
Вторая неделя голодовки
- На 10-й день голодовки у бывшего президента Грузии начались проблемы со здоровьем. Об этом заявил адвокат политика.
- Ранее член политсовета Единого национального движения, секретарь по вопросам обороны и безопасности, бывший вице-спикер парламента Грузии (2012 год) Георги Барамидзе рассказал сайту "Сегодня", что Саакашвили продолжает голодовку на одной воде и похудел уже на 12 килограммов.
- Николоз Кипшидзе, лечащий врач Михеила Саакашвили, навестивший экс-президента Грузии в тюрьме 10 октября, в ужасе от состояния здоровья своего пациента. Он сообщил, что Саакашвили ничего не есть и пьет только воду. При этом Кипшидзе заявил, что Саакашвили противопоказано голодание, поскольку он имеет редкую наследственную болезнь под названием талассемия.
- 12 октября Саакашвили отказался есть даже мед, таким образом продолжив жесткую голодовку. Ранее о том, что он скупил в местном тюремном магазине почти все запасы меда, сообщил журналистам начальник Специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили.
- Утром 15 октября была информация, что политик похудел почти на 15 килограммов, у него начались проблемы с моторикой и дикцией.
- Второй президент Украины Леонид Кучма призвал Саакашвили прекратить голодовку.