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Саакашвили поставил точку в "любовном треугольнике" с Ясько и Сандрой Рулофс

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
10 октября, 14:51
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Политик заявил, что его предыдущие отношения завершены, и рассказал о новой большой любви
В любовном треугольнике поставлена точка. На фото: Лиза Ясько (слева), Саакашвили и его бывшая жена Сандра Рулофс. Коллаж "Сегодня"
В любовном треугольнике поставлена точка. На фото: Лиза Ясько (слева), Саакашвили и его бывшая жена Сандра Рулофс. Коллаж "Сегодня"

Глава Исполнительного комитета реформ в Украине, президент Грузии (2004-2013) Михеил Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме, расставил все точки над "i" в своей личной жизни.

Об этом он написал в Facebook.

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Он заявил, что окончательно прекратил отношения с бывшей супругой Сандрой Рулофс.

"Для тех, кто интересуется личной жизнью. Сейчас я веду гораздо более масштабную борьбу, чем моя личная жизнь. Впрочем, поскольку звучат вопросы об этом, я хочу заявить, что все мои предыдущие отношения завершены. И уже много месяцев назад я и Лиза Ясько объединили наши судьбы. Мы давно живем вместе, как семья из полноправных партнеров. Это большая история любви, и я чувствую себя благословенным. Я прошу людей уважать нашу частную жизнь, а также приватность Сандры, к которой я отношусь с глубокой привязанностью, уважением и благодарен ей за невероятную совместную жизнь", – написал Саакашвили.

Михеил с Сандрой. Фото: facebook.com/RoelofsSandra

Политик добавил, что сейчас он намерен продолжать голодовку в грузинском СИЗО и настроен идти до конца.

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В свою очередь нардеп Елизавета Ясько в Facebook написала: "Я прошу уважать наше право на частную жизнь. Сейчас главная борьба – это освобождение и свобода Михеила Саакашвили".

Михеил с новой возлюбленной Лизой. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine

"Любовный треугольник" Саакашвили

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