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Саакашвілі поставив крапку в "любовному трикутнику" з Ясько і Сандрою Рулофс

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
10 жовтня, 14:51
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Політик заявив, що його попередні стосунки завершені, і розповів про нове велике кохання
У любовному трикутнику поставлена крапка. На фото: Ліза Ясько (зліва), Саакашвілі і його колишня дружина Сандра Рулофс. Колаж "Сьогодні"
У любовному трикутнику поставлена крапка. На фото: Ліза Ясько (зліва), Саакашвілі і його колишня дружина Сандра Рулофс. Колаж "Сьогодні"

Глава Виконавчого комітету реформ в Україні, президент Грузії (2004-2013) Михеїл Саакашвілі, який перебуває у грузинській в'язниці, розставив всі крапки над "i" у своєму особистому житті.

Про це він написав у Facebook.

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Він заявив, що остаточно припинив стосунки з колишньою дружиною Сандрою Рулофс.

"Для тих, хто цікавиться особистим життям. Зараз я веду набагато масштабнішу боротьбу, ніж моє особисте життя. Втім, оскільки звучать питання про це, я хочу заявити, що всі мої попередні стосунки завершені. І вже багато місяців тому я і Ліза Ясько об'єднали наші долі. Ми давно живемо разом, як сім'я з повноправних партнерів. Це велика історія кохання, і я відчуваю себе благословенним. Я прошу людей поважати наше приватне життя, а також приватність Сандри, до якої я ставлюся з глибокою прихильністю, повагою і вдячний їй за неймовірне спільне життя", – написав Саакашвілі.

Михеїл з Сандрою. Фото: facebook.com/RoelofsSandra

Політик додав, що зараз він має намір продовжувати голодування в грузинському СІЗО і налаштований іти до кінця.

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Своєю чергою нардеп Єлізавета Ясько у Facebook написала: "Я прошу поважати наше право на приватне життя. Зараз головна боротьба – це звільнення та свобода Михеїла Саакашвілі".

Михеїл з новою коханою Лізою. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine

"Любовний трикутник" Саакашвілі

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