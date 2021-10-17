Ясько в свій день народження показала "сімейні" фото з Саакашвілі

Народний депутат Єлизавета Ясько до свого дня народження опублікувала спільні фото з Міхеїлом Саакашвілі, який утримується в Грузії. Для неї найкращим подарунком була б присутність коханого поруч.
Про це політик написала у Facebook.
Сьогодні депутату виповнюється 31 рік, але їй не до свята.
"У мене день народження. І я б дуже хотіла, щоб обставини були іншими. І щоб ми святкували мій день народження разом. І щоб було тепло, радісно, цікаво і гармонійно – як завжди, коли ми разом. Я вірю, що ця жахлива ситуація скоро зміниться. І що наші моменти вдома разом знову будуть частиною нашого життя. Я б дуже хотіла це на день народження", – написала Ясько.
"Любовний трикутник" Саакашвілі
- Після того, як 1 жовтня Саакашвілі прилетів до Грузії і був заарештований, він разом з Ясько зробили спільне зізнання у коханні.
- Пізніше Ясько привезла в СІЗО коханому передачу, але її не пускали на побачення зі скандальним ув`язненим.
- Також вона розповідала грузинським ЗМІ, як Україна цінує Саакашвілі. При цьому вона так і не відповіла на питання, як Саакашвілі перетнув два кордони.
- Своєю чергою Сандра Рулофс зробила заяву про зраду чоловіка з Ясько. Незважаючи на те, що він пішов до іншої, вона продовжує його підтримувати.
- Пізніше Саакашвілі поставив крапку в "любовному трикутнику" з Ясько і Сандрою Рулофс. Він подякував своїй офіційній дружині, але їхні шляхи розходяться.