Ясько в свій день народження показала "сімейні" фото з Саакашвілі

Сьогодні депутату виповнюється 31 рік, але їй не до свята – коханий в СІЗО, а не поруч з нею

Ясько святкує день народження, але без Саакашвілі. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Єлизавета Ясько до свого дня народження опублікувала спільні фото з Міхеїлом Саакашвілі, який утримується в Грузії. Для неї найкращим подарунком була б присутність коханого поруч.

Про це політик написала у Facebook.

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Сьогодні депутату виповнюється 31 рік, але їй не до свята.

"У мене день народження. І я б дуже хотіла, щоб обставини були іншими. І щоб ми святкували мій день народження разом. І щоб було тепло, радісно, цікаво і гармонійно – як завжди, коли ми разом. Я вірю, що ця жахлива ситуація скоро зміниться. І що наші моменти вдома разом знову будуть частиною нашого життя. Я б дуже хотіла це на день народження", – написала Ясько.

Ясько вперше показала "сімейні" фото з Саакашвілі. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine Ясько вперше показала "сімейні" фото з Саакашвілі. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine Ясько вперше показала "сімейні" фото з Саакашвілі. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine Ясько вперше показала "сімейні" фото з Саакашвілі. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine Ясько вперше показала "сімейні" фото з Саакашвілі. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine Ясько вперше показала "сімейні" фото з Саакашвілі. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine Ясько вперше показала "сімейні" фото з Саакашвілі. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine Ясько вперше показала "сімейні" фото з Саакашвілі. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine Ясько вперше показала "сімейні" фото з Саакашвілі. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine 1 /9

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"Любовний трикутник" Саакашвілі

Після того, як 1 жовтня Саакашвілі прилетів до Грузії і був заарештований, він разом з Ясько зробили спільне зізнання у коханні.

Пізніше Ясько привезла в СІЗО коханому передачу, але її не пускали на побачення зі скандальним ув`язненим.

Також вона розповідала грузинським ЗМІ, як Україна цінує Саакашвілі. При цьому вона так і не відповіла на питання, як Саакашвілі перетнув два кордони.

Своєю чергою Сандра Рулофс зробила заяву про зраду чоловіка з Ясько. Незважаючи на те, що він пішов до іншої, вона продовжує його підтримувати.