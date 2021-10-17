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Ясько в свій день народження показала "сімейні" фото з Саакашвілі

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
17 жовтня, 13:40
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Сьогодні депутату виповнюється 31 рік, але їй не до свята – коханий в СІЗО, а не поруч з нею
Ясько святкує день народження, але без Саакашвілі. Колаж "Сьогодні"
Ясько святкує день народження, але без Саакашвілі. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Єлизавета Ясько до свого дня народження опублікувала спільні фото з Міхеїлом Саакашвілі, який утримується в Грузії. Для неї найкращим подарунком була б присутність коханого поруч.

Про це політик написала у Facebook.

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Сьогодні депутату виповнюється 31 рік, але їй не до свята.

"У мене день народження. І я б дуже хотіла, щоб обставини були іншими. І щоб ми святкували мій день народження разом. І щоб було тепло, радісно, цікаво і гармонійно – як завжди, коли ми разом. Я вірю, що ця жахлива ситуація скоро зміниться. І що наші моменти вдома разом знову будуть частиною нашого життя. Я б дуже хотіла це на день народження", – написала Ясько.

Ясько вперше показала "сімейні" фото з Саакашвілі. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine
Ясько вперше показала "сімейні" фото з Саакашвілі. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine
Ясько вперше показала "сімейні" фото з Саакашвілі. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine
Ясько вперше показала "сімейні" фото з Саакашвілі. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine
Ясько вперше показала "сімейні" фото з Саакашвілі. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine
Ясько вперше показала "сімейні" фото з Саакашвілі. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine
Ясько вперше показала "сімейні" фото з Саакашвілі. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine
Ясько вперше показала "сімейні" фото з Саакашвілі. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine
Ясько вперше показала "сімейні" фото з Саакашвілі. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine
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"Любовний трикутник" Саакашвілі

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