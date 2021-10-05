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"Я ошибся в людях" – Разумков заявил о прекращении борьбы с нарушениями в Раде

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
5 октября, 14:08
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Верховная Рада рассмотрит отставку спикера парламента в четверг, 7 октября
Дмитрий Разумков. Архивное фото: REUTERS/Gleb Garanich
Дмитрий Разумков. Архивное фото: REUTERS/Gleb Garanich

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что выносить голосование об его отставке в четверг, 7 октября, грубое нарушение регламента.

Об этом он сказал на брифинге.

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"Ты либо идешь по закону, либо как тебе нравится. Я не буду политические ссоры превращать в болото. Хотят идти в обход закона, пусть идут. Я не буду обращаться в суд (для обжалования решения). Наверно, я ошибся в людях, ценностях, но не ошибся с людьми, которые меня сюда делегировали", – сказал Разумков.

Также он добавил, что время все расставит по своим местам.

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Что известно об отставке Разумкова

  • 30 сентября пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook написала, что им поступило обращение Давида Арахамии с предложением выдать подписные листы для начала процедуры отставки спикера.
  • После обеда Ольга Туний сообщила, что запущена вторая процедура отставки спикера ВР.
  • Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что лидер государства не причастен к инициативе народных депутатов по началу процедуры отставки с должности спикера Дмитрия Разумкова.
  • Источники "Сегодня" в президентской партии рассказали, что со "слугами народа" тему отставки Дмитрия Разумкова руководство фракции не обсуждало.
  • На брифинге Дмитрий Разумков заявил, что решение об инициировании его отставки принималось не всей фракцией и у него нет конфликта со "Слугой народа".

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