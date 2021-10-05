"Я ошибся в людях" – Разумков заявил о прекращении борьбы с нарушениями в Раде

Верховная Рада рассмотрит отставку спикера парламента в четверг, 7 октября

Дмитрий Разумков. Архивное фото: REUTERS/Gleb Garanich

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что выносить голосование об его отставке в четверг, 7 октября, грубое нарушение регламента.

Об этом он сказал на брифинге.

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"Ты либо идешь по закону, либо как тебе нравится. Я не буду политические ссоры превращать в болото. Хотят идти в обход закона, пусть идут. Я не буду обращаться в суд (для обжалования решения). Наверно, я ошибся в людях, ценностях, но не ошибся с людьми, которые меня сюда делегировали", – сказал Разумков.

Также он добавил, что время все расставит по своим местам.

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