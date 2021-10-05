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Когда уволят Разумкова – Рада приняла решение

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
5 октября, 13:11
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Депутаты приняли решение на заседании Верховной Рады Украины 5 октября
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков / Фото: Верховная Рада

Верховная Рада рассмотрит отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в четверг, 7 октября.

Соответствующее решение приняли народные депутаты на заседании ВРУ во вторник, 5 октября. За проголосовали 246 парламентариев.

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Результаты голосования. Фото: скриншот
Результаты голосования. Фото: скриншот

По мнению главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, по регламенту так голосовать можно.

"Напомню вам такой пример. Только за прошлую сессию около 50 законов были проголосованы в первом чтении без выдержки срока в 10 дней для ознакомления с законами", – сказал он.

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Что известно об отставке Разумкова

  • 30 сентября пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook написала, что им поступило обращение Давида Арахамии с предложением выдать подписные листы для начала процедуры отставки спикера.
  • После обеда Ольга Туний сообщила, что запущена вторая процедура отставки спикера ВР.
  • Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что лидер государства не причастен к инициативе народных депутатов по началу процедуры отставки с должности спикера Дмитрия Разумкова.
  • Источники "Сегодня" в президентской партии рассказали, что со "слугами народа" тему отставки Дмитрия Разумкова руководство фракции не обсуждало.
  • На брифинге Дмитрий Разумков заявил, что решение об инициировании его отставки принималось не всей фракцией и у него нет конфликта со "Слугой народа".

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