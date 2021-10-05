"Я помилився в людях" – Разумков заявив про припинення боротьби з порушеннями в Раді

Верховна Рада розгляне відставку спікера парламенту у четвер, 7 жовтня

Дмитро Разумков. Архівне фото: REUTERS/Gleb Garanich

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що виносити голосування щодо його відставки у четвер, 7 жовтня, грубе порушення регламенту.

Про це він сказав на брифінгу.

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"Ти або йдеш по закону, або як тобі подобається. Я не буду політичні сварки перетворювати в болото. Хочуть іти в обхід закону, нехай ідуть. Я не буду звертатися до суду (для оскарження рішення). Напевно я помилився в людях, цінностях, але не помилився з людьми, які мене сюди делегували", – сказав Разумков.

Також він додав, що час все розставить по своїх місцях.

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