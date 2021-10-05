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"Я помилився в людях" – Разумков заявив про припинення боротьби з порушеннями в Раді

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
5 жовтня, 14:08
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Верховна Рада розгляне відставку спікера парламенту у четвер, 7 жовтня
Дмитро Разумков. Архівне фото: REUTERS/Gleb Garanich
Дмитро Разумков. Архівне фото: REUTERS/Gleb Garanich

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що виносити голосування щодо його відставки у четвер, 7 жовтня, грубе порушення регламенту.

Про це він сказав на брифінгу.

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"Ти або йдеш по закону, або як тобі подобається. Я не буду політичні сварки перетворювати в болото. Хочуть іти в обхід закону, нехай ідуть. Я не буду звертатися до суду (для оскарження рішення). Напевно я помилився в людях, цінностях, але не помилився з людьми, які мене сюди делегували", – сказав Разумков.

Також він додав, що час все розставить по своїх місцях.

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Що відомо про відставку Разумкова

  • Вранці 30 вересня прессекретарка голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці у Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера.
  • Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР.
  • Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.
  • Джерела "Сьогодні" в президентській партії розповіли, що зі "слугами народу" тему відставки Дмитра Разумкова керівництво фракції не обговорювало.
  • На брифінгу Дмитро Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".

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