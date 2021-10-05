Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова ⚡ Обвал соцмереж і сервісів 👑 Міс Україна-2021: фото 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Влада Події

Коли звільнять Разумкова – Рада ухвалила рішення

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
5 жовтня, 13:11
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Депутати прийняли рішення на засіданні Верховної Ради України від 5 жовтня
Дмитро Разумков
Дмитро Разумков / Фото: Верховная Рада

Верховна Рада розгляне відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова у четвер, 7 жовтня.

Відповідне рішення прийняли народні депутати на засіданні ВРУ у вівторок, 5 жовтня. За проголосували 246 парламентаріїв.

Реклама

Результати голосування. Фото: скріншот
Результати голосування. Фото: скріншот

На думку голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, за регламентом так голосувати можна.

"Нагадаю вам такий приклад. Тільки за минулу сесію близько 50 законів були проголосовані в першому читанні без витримки терміну в 10 днів для ознайомлення з законами", – сказав він.

Реклама

Читайте також:

Разумкова відсторонили від ведення засідань Верховної Ради

Що відомо про відставку Разумкова

  • Вранці 30 вересня прессекретарка голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці у Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера.
  • Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР.
  • Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.
  • Джерела "Сьогодні" в президентській партії розповіли, що зі "слугами народу" тему відставки Дмитра Разумкова керівництво фракції не обговорювало.
  • На брифінгу Дмитро Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.57

Російський рубль (₽)

0.365

Євро (€)

30.93

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,85
29,58
27,04
17,90
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,78
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,97
34,50
31,50
30,22
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,23
17,55
Короновірус за тиждень

67 900

захворіло за тиждень в Україні

+47%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти