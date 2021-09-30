Рішення про відставку Разумкова – самодіяльність Арахамії, кажуть джерела у "Слузі народу"

Зі "слугами народу" тему відставки Дмитра Разумкова керівництво фракції не обговорювало, говорять джерела "Сьогодні" в президентській партії

Джерела у "Слузі народу" кажуть, що депутати не знали про ініціативу Арахамії щодо Разумкова

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запустив процес відставки Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Він попросив у голови ВР надати йому підписні листи, як передбачається регламентом. Разумков опублікував документ у соцмережах.

Хто просить відставки – Арахамія чи вся фракція?

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Фракція "Слуга народу" повідомила, що йдеться про ініціативу саме депутата Арахамії.

"Це право народного депутата, передбачене законом про регламент, і ним може скористатися кожен народний обранець", – розповіла речниця СН Юлія Палійчук.

Сам документ сформований так: у шапці написано: "Депутатська фракція". А внизу – "голова фракції Давид Арахамія".

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У Разумкова наполягають, що звільнити спікера хоче вся фракція.

"У зв'язку із заявою речниці фракції "Слуга народу" інформуємо, що лист про відкликання голови парламенту був направлений головою депутатської фракції "Слуга народу" саме від депутатської фракції, а не від імені народного депутата", – заявила прессекретарка спікера Ольга Туній.

Пізніше сам Разумков сказав, що йому телефонують депутати зі "Слуги народу" із запевненнями про непідтримку такого рішення.

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А вже ближче до вечора пресслужба спікера повідомила про нову заяву від Арахамії. Ось як вона виглядає. Зверху вже вказано "народний депутат України".

Друга заява Давида Арахамії Дмитру Разумкову / Фото: Facebook

Що говорять "Слуги"

Фракцію про рішення запросити підписні листи ніхто не попереджав, розповіли редакції "Сьогодні" два джерела в партії "Слуга народу".

"Жодних обговорень не було", – поділилися із нами. Водночас депутати називають таке рішення особистим правом голови фракції Давида Арахамії.

"Арахамія свої повноваження не перевищив, але це його особиста ініціатива. Якщо Давид Георгійович захотів звернутися із таким проханням – він у принципі не зобов’язаний обговорювати з усіма своє рішення", – розповів один із народних депутатів.

Водночас у фракції "Слуга народу" шириться інформація, що відставку Разумкова обговорять саме під час виїздної наради у Трускавці, яка запланована на 1-2 жовтня.

Але ця ситуація подобається далеко не всім "слугам".

"Такі вчинки в цій ситуації не личать ні спікеру, ні голові фракції", – розповів один із депутатів пропрезидентської фракції.

Крім того, у фракції з'явилося нове правило – тему відставки Разумкова публічно коментуватиме саме Давид Арахамія.

У будь-якому випадку сьогодні рішення про відставку Дмитра Разумкова фракцією не ухвалено. Арахамія не поспішає із пропозиціями до депутатів підписати лист про відкликання голови парламенту з посади. По суті – фальстарт.