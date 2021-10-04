Запущена процедура відкликання спікера Верховної Ради України

Запущена процедура відставки спікера Верховної Ради України, про яку говорилося останній тиждень.
"За поданням народного депутата Давида Арахамії запускається процедура відкликання Голови Верховної Ради України з посади. Як і наголошував раніше, все відбуватиметься відповідно до закону та Регламенту!", – про це написав на своїй офіційній сторінці в Телеграм Дмитро Разумков.
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Буквально за годину до цього глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія побував в Офісі президента України, після чого повернувся до Верховної Ради, вирішувати питання з порядком денним на найближче засідання ВР і питання відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова.
Як розвивалися події
- Вранці 30 вересня прессекретар голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці у Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера.
- Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР.
- Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.
- Джерела "Сьогодні" в президентській партії розповіли, що зі "слугами народу" тему відставки Дмитра Разумкова керівництво фракції не обговорювало.
- На брифінгу Дмитро Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".
- Під час з'їзду "Великий фракції" політичної партії "Слуга народу", яка проходить в Трускавці, зібрала понад 150 підписів за ініціювання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.