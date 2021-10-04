Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🚨 Затримання Саакашвілі ⚡ Вбивство поліцейського в Чернігові 🚫 Скандальний закон про олігархів
СЬОГОДНІ Влада Події

Запущена процедура відкликання спікера Верховної Ради України

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
4 жовтня, 19:47
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Про це написав на своїй офіційній сторінці Дмитро Разумков

Запущена процедура відставки спікера Верховної Ради України, про яку говорилося останній тиждень.

"За поданням народного депутата Давида Арахамії запускається процедура відкликання Голови Верховної Ради України з посади. Як і наголошував раніше, все відбуватиметься відповідно до закону та Регламенту!", – про це написав на своїй офіційній сторінці в Телеграм Дмитро Разумков.

Реклама

Читайте також:

Буквально за годину до цього глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія побував в Офісі президента України, після чого повернувся до Верховної Ради, вирішувати питання з порядком денним на найближче засідання ВР і питання відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Реклама

Як розвивалися події

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

4 жовтня 1991. На роковини трагедії у Бабиному Яру до України завітав рідний брат президента США

Зануритись у той день
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.61

Російський рубль (₽)

0.36

Євро (€)

30.87

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,85
29,58
27,04
17,90
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,78
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,97
34,50
31,50
30,22
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,23
17,55
Короновірус за тиждень

64 606

захворіло за тиждень в Україні

+44%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти