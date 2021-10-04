Запущена процедура відкликання спікера Верховної Ради України

Про це написав на своїй офіційній сторінці Дмитро Разумков

Запущена процедура відставки спікера Верховної Ради України, про яку говорилося останній тиждень.

"За поданням народного депутата Давида Арахамії запускається процедура відкликання Голови Верховної Ради України з посади. Як і наголошував раніше, все відбуватиметься відповідно до закону та Регламенту!", – про це написав на своїй офіційній сторінці в Телеграм Дмитро Разумков.

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Буквально за годину до цього глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія побував в Офісі президента України, після чого повернувся до Верховної Ради, вирішувати питання з порядком денним на найближче засідання ВР і питання відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова.

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Як розвивалися події