"Слуги" отказались от встречи с Разумковым

Евгения Кравчук рассказала о планах фракции "Слуга народа" насчет спикера Рады

Дмитрий Разумков может уйти в отставку. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Нардеп из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что встречи на которую звал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, которого монобольшинство хочет отправить в отставку, не будет.

Об этом она рассказала в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале Украина 24.

"У нас не будет завтра заседания фракции — ни отдельно, ни вместе с Разумковым. Если у кого-то возникнут персональные желания спросить, может быть, кто-то это сделает, но это точно не будет заседание фракции, и это уже не изменит весь процесс. Утром будут переданы подписные листы, которые были собраны, это около 200 человек из нашей фракции. И это произойдет, мы должны говорить реалистично", — сказала она.

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