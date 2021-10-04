"Слуги" відмовилися від зустрічі з Разумковим

Євгенія Кравчук розповіла про плани фракції "Слуга народу" щодо спікера Ради

Дмитро Разумков може піти у відставку . Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Нардеп з фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що зустрічі, на яку кликав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, якого монобольшість хоче відправити у відставку, не буде.

Про це вона розповіла у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі Україна 24.

"У нас не буде завтра засідання фракції – ні окремо, ні разом з Разумковим. Якщо у когось виникнуть персональні бажання щось запитати, то, можливо, хтось це зробить, але це точно не буде засідання фракції, і це вже не змінить весь процес. Вранці будуть передані підписні листи, які були зібрані, це близько 200 людей з нашої фракції. І це станеться, ми маємо говорити реалістично", — сказала вона.

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