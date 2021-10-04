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"Слуги" відмовилися від зустрічі з Разумковим

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
4 жовтня, 09:08
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Євгенія Кравчук розповіла про плани фракції "Слуга народу" щодо спікера Ради
Дмитро Разумков може піти у відставку . Фото: facebook.com/sluganarodu.official
Дмитро Разумков може піти у відставку . Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Нардеп з фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що зустрічі, на яку кликав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, якого монобольшість хоче відправити у відставку, не буде.

Про це вона розповіла у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі Україна 24.

"У нас не буде завтра засідання фракції – ні окремо, ні разом з Разумковим. Якщо у когось виникнуть персональні бажання щось запитати, то, можливо, хтось це зробить, але це точно не буде засідання фракції, і це вже не змінить весь процес. Вранці будуть передані підписні листи, які були зібрані, це близько 200 людей з нашої фракції. І це станеться, ми маємо говорити реалістично", — сказала вона.

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Відставка Разумкова

  • Вранці 30 вересня прессекретар голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці у Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера.
  • Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР.
  • Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.
  • Джерела "Сьогодні" в президентській партії розповіли, що зі "слугами народу" тему відставки Дмитра Разумкова керівництво фракції не обговорювало.
  • На брифінгу Дмитро Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".
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