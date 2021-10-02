Большая ошибка Димы: президент о ситуации с Разумковым

Владимир Зеленский все же ответил, что не так с Дмитрием Разумковым

Прибывший на "Большую фракцию" политической партии "Слуга народа" в Трускавце президент Украины Владимир Зеленский дал объяснения на вопрос, какие у него отношения со спикером Дмитрием Разумковым.

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"Тема Дмитрия Разумкова для меня совсем не вопрос. В целом, я считаю, что этот вопрос внутрифракционный. Я считаю, что большая ошибка со стороны Димы или консультантов, которые с ним сейчас работают, выносить этот вопрос в публичную сферу, в медиа. Секретов никаких нет, но я считаю, что у этих людей просто другие политические взгляды. И это нормально, мы живем в демократическом государстве. Но если они другие, чем у более 200 человек, и другие, чем у 73%, которые отдали голоса именно за ту программу, мы же ничего другого не делаем – это нормально, значит ты живешь своей личной жизнью", – заявил Владимир Зеленский.

Как развивались события

30 сентября пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook написала, что им поступило обращение Давида Арахамии с предложением выдать подписные листы для начала процедуры отставки спикера.

После обеда Ольга Туний сообщила, что запущена вторая процедура отставки спикера ВР.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что лидер государства не причастен к инициативе народных депутатов по началу процедуры отставки с должности спикера Дмитрия Разумкова.

Источники "Сегодня" в президентской партии рассказали, что со "слугами народа" тему отставки Дмитрия Разумкова руководство фракции не обсуждало.

На брифинге Дмитрий Разумков заявил, что решение об инициировании его отставки принималось не всей фракцией и у него нет конфликта со "Слугой народа".