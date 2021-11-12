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"Вмешательство недопустимо": Грузия ответила Зеленскому по Саакашвили

12 ноября, 14:04
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Гарибашвили считает, что решать вопрос с Саакашвили должна Грузия
Гарибашвили рассказал Зеленскому о ситуации с экс-президентом Грузии
Гарибашвили рассказал Зеленскому о ситуации с экс-президентом Грузии / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Грузии Михаил Гарибашвили в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о недопустимости вмешательства украинских граждан в ситуацию с Михеилом Саакашвили, поскольку это внутренние дела их страны. Об этом идет речь на сайте правительства Грузии.

Гарибашвили объяснил ситуацию с переводом Саакашвили в тюремную больницу и отметил, что к нему применяли силу в соответствии с грузинскими законами.

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"В ходе телефонного разговора глава правительства Грузии назвал незаконные действия Михаила Саакашвили провокационными, деструктивными и угрожающими стабильности страны и заявил, что вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо", – говорится в сообщении.

Накануне Зеленский позвонил премьер-министру Грузии и поинтересовался состоянием здоровья Главы Исполнительного комитета реформ Украины. Гарибашвили ответил, что заключенный находится под наблюдением и получает всю необходимую помощь.

Что происходило с Саакашвили

  • Экс-президент Грузии прибыл в страну через восемь лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
  • Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
  • Политик объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.
  • Консилиум врачей сделал срочное заявление о необходимости немедленного перевода политика в больницу с мультитехнологической аппаратурой. В результате 8 ноября Саакашвили на вертолете вывезли из исправительной колонии № 12.
  • Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что его перевезли в исправительную колонию № 18, что возле Тбилиси. По ее словам, там содержатся лица, которые попали за решетку еще во времена президентства Саакашвили в Грузии.
  • Также мы показывали видео, как выглядит новая тюрьма Саакашвили и как на его приезд отреагировали зэки.
  • Позже появилось видео, как полуголого Саакашвили толпой занесли в палату. Там он даже пытался устроить разборки с тюремщиками.
  • Михеил Саакашвили пообещал прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу.

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