"Втручання неприпустиме": Грузія відповіла Зеленському щодо Саакашвілі

Гарібашвілі вважає, що вирішувати питання з Саакашвілі має Грузія

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Грузії Михайло Гарібашвілі у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про неприпустимість втручання українських громадян у ситуацію з Міхеїлом Саакашвілі, оскільки це є внутрішні справи їхньої країни. Про це йдеться на сайті уряду Грузії.

Гарібашвілі пояснив ситуацію з переведенням Саакашвілі до тюремної лікарні та зазначив, що до нього застосовували силу відповідно до грузинських законів.

Реклама

"Під час телефонної розмови глава уряду Грузії назвав незаконні дії Михайла Саакашвілі провокаційними, деструктивними та загрозливими стабільності країни і заявив, що втручання громадян України у внутрішні справи Грузії неприпустимо", – йдеться у повідомленні.

Напередодні Зеленський зателефонував прем'єр-міністру Грузії та поцікавився станом здоров'я Глави Виконавчого комітету з реформ України. Гарібашвілі відповів, що ув'язнений перебуває під наглядом та отримує всю необхідну допомогу.

Що відбувалося із Саакашвілі