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Зеленський вперше зателефонував до Грузії через Саакашвілі: деталі розмови

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
12 листопада, 09:19
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Главу держави особливо непокоїло поводження з політиком у в'язниці та стан його здоров'я
Зеленський намагається допомогти Саакашвілі Колаж "Сьогодні"
Зеленський намагається допомогти Саакашвілі Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі, головною темою якої стала ситуація з головою Виконавчого комітету реформ України Міхеїлом Саакашвілі.

Про це повідомляє ОПУ.

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Український лідер попросив забезпечити дотримання прав Саакашвілі, наголосивши, що вони мають бути гарантовані повною мірою відповідно до норм міжнародного права.

Особливо Зеленського обурило жорстоке поводження з політиком, він назвав це непропорційними примусовими заходами, а також акцентував увагу на необхідності надання доступу до Саакашвілі його матері та близьким.

Також президента непокоїв стан здоров'я Саакашвілі і через це він попросив Гарібашвілі пустити до нього українських лікарів.

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"Україна завжди захищає законні права та інтереси своїх громадян", – сказав Володимир Зеленський.

Ситуація із Саакашвілі

  • Нещодавно консиліум лікарів зробив термінову заяву щодо необхідності негайного переведення політика до лікарні з мультитехнологічною апаратурою. Після цього 8 листопада Саакашвілі на гелікоптері вивезли з виправної колонії № 12.
  • Український омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що його перевезли до виправної колонії № 18 біля Тбілісі. За її словами, там тримають осіб, які потрапили за ґрати ще за часів президентства Саакашвілі в Грузії.
  • Також ми показували відео нової в'язниці Саакашвілі та те, як на його приїзд відреагували зеки.
  • Пізніше з'явилося відео, як напівголого Саакашвілі натовпом занесли до палати. Там він навіть намагався влаштувати розбірки з тюремниками.
  • Міхеїл Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, щойно його переведуть до цивільної лікарні.

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