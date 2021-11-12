Зеленський вперше зателефонував до Грузії через Саакашвілі: деталі розмови

Главу держави особливо непокоїло поводження з політиком у в'язниці та стан його здоров'я

Зеленський намагається допомогти Саакашвілі Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі, головною темою якої стала ситуація з головою Виконавчого комітету реформ України Міхеїлом Саакашвілі.

Про це повідомляє ОПУ.

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Український лідер попросив забезпечити дотримання прав Саакашвілі, наголосивши, що вони мають бути гарантовані повною мірою відповідно до норм міжнародного права.

Особливо Зеленського обурило жорстоке поводження з політиком, він назвав це непропорційними примусовими заходами, а також акцентував увагу на необхідності надання доступу до Саакашвілі його матері та близьким.

Також президента непокоїв стан здоров'я Саакашвілі і через це він попросив Гарібашвілі пустити до нього українських лікарів.

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"Україна завжди захищає законні права та інтереси своїх громадян", – сказав Володимир Зеленський.

Ситуація із Саакашвілі